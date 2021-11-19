Акции ЛУКОЙЛа, Татнефти и Норникеля будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Норильского никеля" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

24 ноября финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 года представит "ЛУКОЙЛ". Ожидаются сильные показатели на фоне роста цен на нефть в рублях и восстановления объемов добычи, при этом относительно II квартала 2021 года темпы роста ключевых метрик могут замедлиться, отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

Основной момент в отчете - свободный денежный поток компании, от которого зависят дивиденды. FCF компании в III квартале, вероятно, будет выше, чем во II квартале на фоне нормализации оборотного капитала, увеличения EBITDA, указывает аналитик.

"В бумагах складывается интересная техническая картина. На торгах пятницы котировки акций снижаются вместе с рынком в целом, отыгрывая откат цен на нефть. Цена бумаги приближается к границе растущего тренда вблизи 6700 руб. В случае пробоя отметки волна продаж может получить развитие до 6250 руб. Если же тренд устоит, то просадку можно использовать для открытия длинных позиций по крайней мере на технический отскок", - отмечает Пучкарев.

"23 ноября совет директоров "Татнефти" должен определиться с дивидендами за III квартал 2021 года. Так как ранее компания отходила от устоявшейся практики дивидендных выплат, то сейчас нет четкого понимания относительно размера выплат. Более того, нельзя исключать сценарий, что дивиденды не будут выплачиваться, как это было в 2020 году. Таким образом, вилка ожиданий по квартальным дивидендам на каждый тип акций: 0-20 руб. Максимальные выплаты в 20 руб. на акцию будут возможны, если компания примет решение распределить в пользу акционеров 100% от чистой прибыли по МСФО", - указывает эксперт инвесткомпании.

"В любом случае волатильность в бумаге на следующей неделе должна вырасти. Причем в случае отказа от выплаты дивидендов реакция может быть сдержанной, а при распределении всей прибыли возможен бурный рост цены акций. В последнем случае инвесторы могут рассчитывать на возвращение к дивидендным принципам, действовавшим в 2018-2019 гг., - пишет аналитик. - Техническая картина в обыкновенных акциях умеренно негативная. Продолжается откат от максимумов октября, ближайшей зоной поддержки можно обозначить 475-490 руб. Вполне возможно, что в рамках текущей волны эти отметки будут достигнуты. При позитивном решении по дивидендам ближайшее сопротивление находится на 555 руб."

"Совет директоров "Норникеля" должен дать рекомендацию по дивидендам в понедельник, 22 ноября. В рамках базового сценария размер выплат ожидается в диапазоне 800-1580 руб., что соответствует 3,6-7,2% дивдоходности. С технической точки зрения акции двигаются в выраженном нисходящем тренде от максимумов мая 2021 года. При этом на дневном интервале последний минимум оказался выше предыдущего, что свидетельствует о слабости продавцов. Рекомендация по выплате крупных дивидендов способна стать драйвером для слома падающей тенденции. Сигналом об активизации "быков" и улучшении технической картины станет закрепление выше 23000 руб. Если рекомендация СД по дивидендам не обрадует акционеров, нисходящая тенденция останется в силе", - указывает Пучкарев.

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