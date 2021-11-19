Возможно снижение индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно развитие нисходящего движения по индексам Мосбиржи и РТС на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Техническая картина указывает на риски развития нисходящего движения по индексам Мосбиржи и РТС на следующей неделе с ближайшими поддержками у 4000 и 1730 пунктов соответственно, при закреплении ниже которых можно ожидать ускорения падения в район как минимум 3950 и 1680 пунктов. Также на российском рынке продолжат следить за геополитической обстановкой и санкционным фоном. Рекомендаций по дивидендам за 9 месяцев текущего года ждут от "Норникеля" и "Татнефти", компания "РусАгро" должна утвердить новую дивидендную политику, а финансовые результаты за третий квартал 2021 года представят "Полюс", Qiwi, TCS Group и "ЛУКОЙЛ", - указывает эксперт инвесткомпании.

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