Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4700-4750п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4700-4750 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"S&P 500 держится вблизи сопротивления 4700 пунктов. При этом индикатор MACD снижается, сигнализируя о вероятности коррекции. RSI находится на границе зоны перекупленности, что также свидетельствует об угасании "бычьего" импульса. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 4550 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в пятницу Палата представителей планирует провести финальное голосование по инфраструктурному пакету объемом $2 трлн, обладая необходимым количеством голосов демократов для принятия законопроекта. Эта процедура должна была быть проведена еще в четверг вечером, но была отложена из-за критики программы со стороны лидера меньшинства Кевина Маккарти. Согласно анализу Управления Конгресса США по бюджету, законопроект расширит дефицит на $367 млрд в течение следующих 10 лет.

"Впрочем, эта оценка не учитывает возможных доходов, которые могут быть получены от дополнительного финансирования Налоговой службы США (IRS), - полагают в инвесткомпании. - Эти средства помогут уменьшить дефицит на $127 млрд, что ниже оценки Белого дома. По всей видимости, инфраструктурный пакет будет принят Палатой представителей, однако в дальнейшем ожидаются препятствия в Сенате из-за спорного налогового положения. Как следствие, программа может претерпеть ряд изменений, поскольку ключевые члены Сената выражают опасения по поводу содержания законопроекта".

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