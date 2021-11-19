"Финам" рекомендует покупать акции Palo Alto Networks с целью $673,88

"Финам" рекомендует покупать акции Palo Alto Networks с целевой ценой $673,88 за штуку на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 29,6%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Глобальный лидер в области кибербезопасности Palo Alto Networks опубликовал отчет за I квартал 2022 фискального года с окончанием 31 октября. Квартальная выручка компании увеличилась на 32% г/г до $1,25 млрд по сравнению с $946 млн в 1 квартале прошлого фискального года. Показатель оказался выше консенсус-прогноза ($1,21 млрд) и выше собственных ожиданий компании ($1,19-1,21 млрд). Существенно выросли издержки по всем статьям, в связи с этим темпы роста чистой прибыли оказались невысокими", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Чистая прибыль по стандартам Non-GAAP в I квартале составила $170,3 млн, увеличившись на 7,7% г/г. Прибыль на акцию по стандартам Non-GAAP составила $1,64 против $1,62 в аналогичном квартале прошлого фискального года.

Эксперт указывает, что на II квартал Palo Alto прогнозирует выручку в диапазоне $1,265-1,285 млрд (+24-26% г/г) и Non-GAAP EPS на уровне $1,63-1,66. Также компания повысила прогнозы по ключевым финансовым показателям на 2022 фискальный год. Ожидания по выручке были повышены с $5,28-5,33 млрд до $5,35-5,40 млрд, а ожидания по объему текущих заказов - с $6,60-6,65 млрд до $6,68-6,73 млрд.

"Топ-менеджмент подчеркнул, что Palo Alto в I квартале продемонстрировала высокие темпы роста, задав успешное начало новому фискальному году. Государство активно поддерживает развитие отрасли кибербезопасности в Соединенных Штатах, ставя безопасность национальных и корпоративных данных одним из ключевых приоритетов в условиях технологического прогресса", - пишет Лапшина.

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