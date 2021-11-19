Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет целевой ориентир для акций "Магнита" на уровне 7650 руб. за штуку и прогнозирует потенциал роста до 25%, отмечается в комментарии аналитика банка Людмилы Теличко.

"ВТБ выходит из "Магнита" через размещение акций на рынке и сделку с группой Александра Винокурова Marathon Group. Акции "Магнита" негативно отреагировали на данную новость, что связано с фактом неопределенности дальнейшего развития сети. Однако мы продолжаем позитивно смотреть на его долгосрочные перспективы и считаем, что негативный эффект будет носить временный характер. Сохраняем наш целевой ориентир по акциям "Магнита" на уровне 7650 рублей за акцию и будем ждать по итогам года синергетический эффект от слияния с Дикси. Потенциал роста - 25%", - пишет эксперт банка.

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