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Главная / Мнения аналитиков / "Атон" сохраняет позитивную оценку бумаг Норникеля
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19 ноября 2021 года 12:25
"Атон" сохраняет позитивную оценку бумаг Норникеля
Аналитики "Атона" сохраняют позитивную оценку бумаг "Норильского никеля", считая их диверсифицированной ставкой на цикличное сырье, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Норникель" сообщил об урегулировании спора с правительством Ботсваны и BCL Group в связи со сделкой по продаже BCL Group своих африканских активов, в том числе 50% в совместном предприятии Nkomati. Стороны отказались от претензий друг к другу по этой сделке, и "Норникель" получил денежную компенсацию, размер которой не раскрывается. Мы считаем, что размер компенсации вряд ли превышает несколько десятков миллионов долларов США - это несущественно для "Норникеля", учитывая, что его годовой показатель EBITDA составляет в районе $10 млрд. Расторжение сделки по продаже Nkomati уже было полностью заложено рынком в ценах, поэтому мы считаем новость нейтральной. "Норникель" торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5,1x против своего среднего 5-летнего значения 6,2x, и мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу, считая ее диверсифицированной ставкой на цикличное сырье", - отмечают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-ADR-АНАЛИТИКА
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