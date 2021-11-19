"Атон" сохраняет позитивную оценку бумаг Норникеля

Аналитики "Атона" сохраняют позитивную оценку бумаг "Норильского никеля", считая их диверсифицированной ставкой на цикличное сырье, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Норникель" сообщил об урегулировании спора с правительством Ботсваны и BCL Group в связи со сделкой по продаже BCL Group своих африканских активов, в том числе 50% в совместном предприятии Nkomati. Стороны отказались от претензий друг к другу по этой сделке, и "Норникель" получил денежную компенсацию, размер которой не раскрывается. Мы считаем, что размер компенсации вряд ли превышает несколько десятков миллионов долларов США - это несущественно для "Норникеля", учитывая, что его годовой показатель EBITDA составляет в районе $10 млрд. Расторжение сделки по продаже Nkomati уже было полностью заложено рынком в ценах, поэтому мы считаем новость нейтральной. "Норникель" торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5,1x против своего среднего 5-летнего значения 6,2x, и мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу, считая ее диверсифицированной ставкой на цикличное сырье", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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