"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Магнита

"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги "Магнита", отмечая, что продажа акций компании со стороны ВТБ может стать неплохой точкой для входа, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"ВТБ объявил о том, что полностью выйдет из капитала "Магнита", реализовав 17,3% акций ритейлера. Около 12,4% должен приобрести второй по размерам доли акционер в лице Marathon Group, а еще 4,9% были предложены в рамках ускоренного формирования книги заявок. Цена предложения, как стало известно в пятницу утром, составила 5 700 руб. за бумагу, что предполагает дисконт в 9% относительно вчерашнего закрытия. Инвестиции в "Магнит" за 4 года обеспечили ВТБ более 40% доходности, но мы все равно были удивлены тем, какое время банк выбрал для выхода из актива. Разворот в бизнесе сравнительно недавно начал приносить свои плоды, а покупка "Дикси" обеспечивает ритейлеру дополнительный потенциал роста. На наш взгляд, для инвесторов продажа акций со стороны ВТБ может стать неплохой точкой для входа. Наша рекомендация для акций "Магнита" остается "покупать", а целевая цена находится на пересмотре", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.