.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, упавший Магнит отыгрывает потери
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 3-м квартале вырос на 4,3%
Российская экономика в 3-м квартале выросла на 4,3% после скачка на 10,5% во 2-м, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в июле-сентябре на уровне 4%
 
Темпы роста ВВП РФ в 4-м квартале замедлятся до около 3%, считают в Минэкономразвития
Минэкономразвития прогнозирует замедление годовых темпов роста ВВП РФ в 4-м квартале до около 3% с 4,3% в 3-м квартале на фоне более высокой базы конца 2020 года, заявила в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, курирующая...
 
Соцвыплаты после индексации прожиточного минимума вырастут для 16 млн россиян
Индексация прожиточного минимума повысит социальные выплаты для 16 млн россиян, сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова. "В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия...
 
Средняя ставка по ипотеке к концу года может превысить 10%
Средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. Так, показатель на новостройки (без учета льготных программ) вырос до 8,87%, на вторичное жилье - до 9,26%, на рефинансирование - до 8,66%, сообщил "Известиям" руководитель...
 
19 ноября 2021 года 12:06

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, упавший Магнит отыгрывает потери

Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос вслед за отскоком нефти (Brent поднялась к $82 за баррель) и металлов, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; акции "Магнита" отыгрывают потери после падения на старте торгов на новостях о продаже банком ВТБ своего пакета ритейлера.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4105,15 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1777,01 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 72,77 рубля (-0,28 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,3%), акции ВТБ (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Московской биржи" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Акции "Магнита" на старте торгов падали до 5796,5 рубля (-7,4%), после чего отскочили до 6150 рублей (-1,8%).

Цена размещения акций "Магнита" из пакета ВТБ, которое проводится в формате ускоренного букбилдинга (АВВ), составила 5700 руб. за бумагу, как и ожидалось. Размер пакета "Магнита", реализуемого ВТБ в рамках АВВ, был увеличен с 4,4% до 4,9%, Marathon купит 12,4% и доведет долю до 29,2%.

Также подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Индексный провайдер MSCI в четверг сообщил, что по итогам ноябрьской ребалансировки "Яндекс" занял место "НОВАТЭКа" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard). Решение MSCI совпало с ожиданиями.

Таким образом, четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 теперь включает "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Яндекс" и Сбербанк (MOEX: SBER). Кроме того, акции "Русала" были добавлены в расчетную базу индекса с весом 1,87%. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские индексы выросли, несмотря на отчетность хуже прогноза китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (SPB: BABA), усиление опасений по поводу масштабных репрессивных мер со стороны Пекина и замедление роста второй по величине экономики мира. Тем временем в Турции надвигается валютный кризис: лира упала до рекордно низкого уровня после того, как центральный банк, столкнувшись с политическим давлением, снизил ставки, несмотря на то, что инфляция приближалась к 20%.

Цены на нефть восстанавливаются после отката на сообщениях источников Reuters о том, что администрация Джо Байдена попросила некоторые из крупнейших в мире стран-потребителей нефти (в том числе Китай, Индию и Японию) рассмотреть вопрос о высвобождении запасов нефти. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent сумели вернуться к отметке $82 за баррель.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, наибольший оптимизм внушает нежелание нефти Brent уходить под отметку $80 за баррель. Снижение котировок нефти в последние дни вызвано в основном призывами США к крупнейшим потребителям нефти распаковать стратегические резервы для обуздания роста цен. Но вряд ли негативный эффект от этого будет долгосрочным.

Тем не менее, есть риск углубления снижения российских активов в отсутствии драйверов их роста и в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Новых среднесрочных покупок акций делать не рекомендуется, рынок выглядит слабым. Не исключено, что под вечер давление на рубль и акции возрастет, поскольку многие инвесторы начнут хеджировать рублевые позиции покупкой валюты накануне выходных, опасаясь возникновения нового витка политического противостояния Россия-Запад, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу в целом позитивный, хотя азиатские рынки торгуются разнонаправленно. В Гонконге основной негатив вызван упавшими более чем на 10% бумагами Alibaba, поскольку отчет компании за II финквартал оказался хуже ожиданий (чистая прибыль упала в 5,4 раза) на фоне снижения потребительской активности, роста конкуренции и регулятивных усилий властей КНР.

Календарь макроэкономических событий в пятницу достаточно скудный. Днем выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард, в США выступит представитель ФРС Кларида. Закроет день отчет Baker Hughes по активным буровым.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что внимание инвесторов будет приковано к объявлению о назначении нового главы ФРС США: президент США выбирает между текущим главой ФРС Джеромом Пауэллом и Лейл Брейнард. Независимо от выбора, курс денежно-кредитной политики США вряд ли кардинально изменится. Также стоит помнить, что в пятницу на американском рынке состоится день экспирации опционов.

На фоне роста цен на нефть и отсутствия значимой статистики вероятно восстановление российского рынка акций. Индекс МосБиржи вернется в диапазон 4100-4150 пунктов и постарается продвинуться к ее верхней границе, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, основная угроза для рынка акций РФ состоит в том, что США и Китай могут провести скоординированные товарные интервенции нефти из стратегических запасов. Если этого не произойдет, то цены Brent останутся в боковом коридоре $79-86,3 за баррель до 2 декабря, когда состоится министерская встреча ОПЕК+ для определения производственной политики.

Внешний фон в пятницу улучшился, но особой эйфории по этому поводу нет - пока индекс РТС находится под отметкой 1820 пунктов, биржевые "медведи" контролируют ситуацию на 100%, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику (Dow Jones просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3-0,5%), инвесторы оценивали свежие отчеты компаний за третий квартал, а также новую порцию статистических данных.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 268 тыс. (минимум с марта 2020 года), тогда как эксперты ожидали снижения до 260 тыс. с предыдущего уровня 267 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в ноябре вырос до 39 пунктов при прогнозах роста до 24 пунктов с октябрьского уровня 23,8 пункта.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Япония ожидает, что премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет стимулов, в который, в частности, войдут меры для смягчения негативных экономических последствий роста цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Объем нового пакета мер поддержки экономики может составить рекордные 55,7 трлн иен ($487 млрд), отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ослабление инфляции в Японии: потребительские цены в октябре выросли на 0,1% в годовом выражении после роста на 0,2% в сентябре. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,1% в годовом выражении, цены без учета свежих продуктов и энергоносителей упали на 0,7%.

Розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,8%, тогда как ожидался подъем на 0,5%.

На нефтяном рынке цены корректируются вверх после падения ранее до минимальных уровней за шесть недель на сигналах о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $81,99 за баррель (+0,9% и +1,2% в четверг), декабрьская цена WTI - $79,6 за баррель (+0,8% и +0,8% накануне; срок действия декабрьских контрактов истекает в пятницу).

Снижение цен на нефть вновь привлекло покупателей, посчитавших откат рынка удачной возможностью для входа в него, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), призвал Пекин к скоординированным действиям.

Китай в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA) сообщила агентству Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать продажи из резервов. В скором времени NFSRA опубликует информацию относительно объемов и сроков продаж нефти, отметила она.

Тем временем, Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Байден также призвал Индию и Японию рассмотреть возможность продажи сырья из резервов, чтобы ослабить давление на рынок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+11,2% и +9,2% "префы"), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+4,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,4%).

Подешевели бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,4% и -4,3% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,3%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 24,27 млрд рублей (из них 6,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,65 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 2,42 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 ноября 2021 года 19:40
Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на фоне падающей нефти и ухода инвесторов от риска
Москва. 19 ноября. Доллар и евро продолжают укрепляться на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и выхода инвесторов из рисковых активов.    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 19:21
Рынок акций РФ на неделе упал вслед за нефтью, индекс Мосбиржи откатился к 4000п
Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за подешевевшей нефтью (Brent упала ниже $80 за баррель) на опасениях, что инициатива США высвободить нефть из стратегических резервов найдет поддержку среди экспортеров в Азии. Также настроения покупателей оставались подавленными из-за геополитической напряженности в Европе и ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях ускорения инфляции. Индекс Мосбиржи откатился в район 4000 пунктов, а индекс РТС упал ниже 1725 пунктов (уровень конца сентября).    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 19:12
Рынок акций РФ завершил неделю откатом к уровням почти 2-месячной давности вслед за нефтью
Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением под давлением упавшей нефти (Brent откатилась к $79 за баррель) и фондовой Европы, а также на фоне геополитической напряженности; индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням почти 2-месячной давности, причем первый смог удержаться выше рубежа 4000 пунктов за счет ослабления рубля.    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 18:56
"Финам" рекомендует держать акции МКБ с целью 6,85 руб
"Финам" позитивно оценивает финансовый отчет МКБ на III квартал и 9 месяцев 2021г и подтверждает рекомендацию "держать" для акций банка с целевой ценой 6,85 руб., говорится в комментарии инвесткомпании. "Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) в III квартале выросла на 41,4% (г/г) до...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 18:34
Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне роста геополитических рисков и падения нефти
Москва. 19 ноября. Котировки российских еврооблигаций за неделю умеренно снизились на фоне падения нефти и роста геополитических рисков из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, а также сообщений западных СМИ о перемещении российских войск вблизи границ с Украиной. При этом США, проявив "излишнюю инициативу", выступили с предупреждением о возможных планах России якобы скорого вторжения на Украину, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 18:33
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: продавать акции Распадской с целью 300 руб
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: "продавать акции "Распадской" с прогнозной ценой 300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, отмечается в комментарии инвестиционной платформы. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу продажи бумаг компании: - Выпуск...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 18:11
Пара доллар/рубль может приблизиться к отметке 74 руб./$1 в начале следующей недели - ПСБ
Пара доллар/рубль может приблизиться к отметке 74 руб./$1 в начале следующей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы считаем, что в начале следующей недели пара доллар-рубль может инерционно приблизиться к отметке 74 руб./$1 с возможным переходом в 74,5 руб./$1. По нашим...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 17:45
"Финам" рекомендует покупать акции Air France-KLM с прогнозной ценой 6,55 евро
"Финам" рекомендует покупать акции Air France-KLM с прогнозной ценой 6,55 евро за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 59% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы делаем ставку на то, что глобальное восстановление международного...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 17:27
Акции Cisco - ставка на долгосрочные инвестиции - BCS Express
Покупка акций Cisco Systems Inc. является ставкой на долгосрочные консервативные инвестиции, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Если рассматривать бумаги Cisco для покупки, то они больше подходят для долгосрочного консервативного инвестора. Компания ежегодно выплачивает дивиденды в...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 17:09
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba с прогнозной ценой $250,6 за штуку, что предполагает потенциал роста около 74,5% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Лидер китайского e-commerce Alibaba в четверг представил отчёт за...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 16:46
Повышенная волатильность на рынках акций может сохраниться в ближайшее время - BCS Express
Повышенная волатильность на мировых рынках акций может сохраниться в ближайшей перспективе , считает инвестиционный стратег BCS Express Александр Бахтин. "На уходящей неделе на рынках акций активизировались продавцы. В общерыночном разрезе основное негативное давление сохраняется со стороны...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 16:23
Вероятно ослабление курса рубля к доллару в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
циональная валюта, несмотря на фундаментальные предпосылки к укреплению, может продолжить слабеть по отношению к доллару США в ближайшее время в связи с ростом неопределённости на рынках из-за новых локдаунов в Европе, а также из-за неослабевающих геополитических факторов, говорится в комментарии...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 16:02
Акции ЛУКОЙЛа, Татнефти и Норникеля будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Норильского никеля" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 24 ноября финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 года представит "ЛУКОЙЛ". Ожидаются сильные показатели на фоне...    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 15:45
Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне падающей нефти и обострения геополитической обстановки вокруг РФ
Москва. 19 ноября. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" в пятницу днем после непродолжительного снижения на старте торгов; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и обострения геополитической обстановки вокруг России.    читать дальше
.
19 ноября 2021 года 15:44
Возможно снижение индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно развитие нисходящего движения по индексам Мосбиржи и РТС на следующей неделе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Техническая картина указывает на риски развития нисходящего движения по индексам Мосбиржи и РТС на следующей неделе с ближайшими...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.