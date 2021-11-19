Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, упавший Магнит отыгрывает потери

Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос вслед за отскоком нефти (Brent поднялась к $82 за баррель) и металлов, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры; акции "Магнита" отыгрывают потери после падения на старте торгов на новостях о продаже банком ВТБ своего пакета ритейлера.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4105,15 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1777,01 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 72,77 рубля (-0,28 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,3%), акции ВТБ (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Московской биржи" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Акции "Магнита" на старте торгов падали до 5796,5 рубля (-7,4%), после чего отскочили до 6150 рублей (-1,8%).

Цена размещения акций "Магнита" из пакета ВТБ, которое проводится в формате ускоренного букбилдинга (АВВ), составила 5700 руб. за бумагу, как и ожидалось. Размер пакета "Магнита", реализуемого ВТБ в рамках АВВ, был увеличен с 4,4% до 4,9%, Marathon купит 12,4% и доведет долю до 29,2%.

Также подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Индексный провайдер MSCI в четверг сообщил, что по итогам ноябрьской ребалансировки "Яндекс" занял место "НОВАТЭКа" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 (строится на основе индекса MSCI Russia Standard). Решение MSCI совпало с ожиданиями.

Таким образом, четверка "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 теперь включает "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Яндекс" и Сбербанк (MOEX: SBER). Кроме того, акции "Русала" были добавлены в расчетную базу индекса с весом 1,87%. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские индексы выросли, несмотря на отчетность хуже прогноза китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (SPB: BABA), усиление опасений по поводу масштабных репрессивных мер со стороны Пекина и замедление роста второй по величине экономики мира. Тем временем в Турции надвигается валютный кризис: лира упала до рекордно низкого уровня после того, как центральный банк, столкнувшись с политическим давлением, снизил ставки, несмотря на то, что инфляция приближалась к 20%.

Цены на нефть восстанавливаются после отката на сообщениях источников Reuters о том, что администрация Джо Байдена попросила некоторые из крупнейших в мире стран-потребителей нефти (в том числе Китай, Индию и Японию) рассмотреть вопрос о высвобождении запасов нефти. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent сумели вернуться к отметке $82 за баррель.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, наибольший оптимизм внушает нежелание нефти Brent уходить под отметку $80 за баррель. Снижение котировок нефти в последние дни вызвано в основном призывами США к крупнейшим потребителям нефти распаковать стратегические резервы для обуздания роста цен. Но вряд ли негативный эффект от этого будет долгосрочным.

Тем не менее, есть риск углубления снижения российских активов в отсутствии драйверов их роста и в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Новых среднесрочных покупок акций делать не рекомендуется, рынок выглядит слабым. Не исключено, что под вечер давление на рубль и акции возрастет, поскольку многие инвесторы начнут хеджировать рублевые позиции покупкой валюты накануне выходных, опасаясь возникновения нового витка политического противостояния Россия-Запад, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу в целом позитивный, хотя азиатские рынки торгуются разнонаправленно. В Гонконге основной негатив вызван упавшими более чем на 10% бумагами Alibaba, поскольку отчет компании за II финквартал оказался хуже ожиданий (чистая прибыль упала в 5,4 раза) на фоне снижения потребительской активности, роста конкуренции и регулятивных усилий властей КНР.

Календарь макроэкономических событий в пятницу достаточно скудный. Днем выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард, в США выступит представитель ФРС Кларида. Закроет день отчет Baker Hughes по активным буровым.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что внимание инвесторов будет приковано к объявлению о назначении нового главы ФРС США: президент США выбирает между текущим главой ФРС Джеромом Пауэллом и Лейл Брейнард. Независимо от выбора, курс денежно-кредитной политики США вряд ли кардинально изменится. Также стоит помнить, что в пятницу на американском рынке состоится день экспирации опционов.

На фоне роста цен на нефть и отсутствия значимой статистики вероятно восстановление российского рынка акций. Индекс МосБиржи вернется в диапазон 4100-4150 пунктов и постарается продвинуться к ее верхней границе, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, основная угроза для рынка акций РФ состоит в том, что США и Китай могут провести скоординированные товарные интервенции нефти из стратегических запасов. Если этого не произойдет, то цены Brent останутся в боковом коридоре $79-86,3 за баррель до 2 декабря, когда состоится министерская встреча ОПЕК+ для определения производственной политики.

Внешний фон в пятницу улучшился, но особой эйфории по этому поводу нет - пока индекс РТС находится под отметкой 1820 пунктов, биржевые "медведи" контролируют ситуацию на 100%, считает аналитик.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику (Dow Jones просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3-0,5%), инвесторы оценивали свежие отчеты компаний за третий квартал, а также новую порцию статистических данных.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 268 тыс. (минимум с марта 2020 года), тогда как эксперты ожидали снижения до 260 тыс. с предыдущего уровня 267 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в ноябре вырос до 39 пунктов при прогнозах роста до 24 пунктов с октябрьского уровня 23,8 пункта.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Япония ожидает, что премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет стимулов, в который, в частности, войдут меры для смягчения негативных экономических последствий роста цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Объем нового пакета мер поддержки экономики может составить рекордные 55,7 трлн иен ($487 млрд), отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ослабление инфляции в Японии: потребительские цены в октябре выросли на 0,1% в годовом выражении после роста на 0,2% в сентябре. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,1% в годовом выражении, цены без учета свежих продуктов и энергоносителей упали на 0,7%.

Розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,8%, тогда как ожидался подъем на 0,5%.

На нефтяном рынке цены корректируются вверх после падения ранее до минимальных уровней за шесть недель на сигналах о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

В пятницу стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $81,99 за баррель (+0,9% и +1,2% в четверг), декабрьская цена WTI - $79,6 за баррель (+0,8% и +0,8% накануне; срок действия декабрьских контрактов истекает в пятницу).

Снижение цен на нефть вновь привлекло покупателей, посчитавших откат рынка удачной возможностью для входа в него, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), призвал Пекин к скоординированным действиям.

Китай в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA) сообщила агентству Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать продажи из резервов. В скором времени NFSRA опубликует информацию относительно объемов и сроков продаж нефти, отметила она.

Тем временем, Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Байден также призвал Индию и Японию рассмотреть возможность продажи сырья из резервов, чтобы ослабить давление на рынок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+11,2% и +9,2% "префы"), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+4,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,4%).

Подешевели бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,4% и -4,3% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,3%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 24,27 млрд рублей (из них 6,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,65 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 2,42 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).