Цена нефти, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне $80-83/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти марки Brent, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне $80-83 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть марки Brent отыграли снижение предыдущих дней, вернувшись к $82 за баррель. Риски распечатывания резервов, видимо, пока оцениваются как не слишком значимые, так как вряд ли рынку будет предложен существенный объем, что позволит надолго снизить цены. Для реального эффекта необходимы скоординированные усилия не только со стороны США и прочих стран, но и ОПЕК+. Полагаем, что в пятницу цены на нефть будут консолидироваться в районе $80-83 за баррель", - отмечают эксперты в обзоре банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.