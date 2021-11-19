ПСБ рекомендует держать "префы" Мечела

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать привилегированные акции "Мечела", отмечая комфортный ценовой диапазон 280-290 рублей для покупки под дивидендные выплаты, говорится в комментарии аналитика банка Егора Жильникова.

"Мечел" представил удовлетворительные финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2021г. Мировой спрос на сталь, а соответственно и на уголь способствовал уверенному росту бизнеса: выручка компании с прошлого года увеличилась более чем на 46%, а EBITDA - более чем в 2 раза, достигнув исторически рекордных значений. Показатель рентабельности по EBITDA вырос до 29,1%. На наш взгляд, существенный рост чистой прибыли до 53 млрд рублей за 9 мес. 2021г позволит "Мечелу" вполне нивелировать риски спада цен на уголь. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на привилегированные акции компании и рекомендуем "держать" их. Видим комфортным диапазон 280-290 рублей для покупки под дивидендные выплаты, которые могут достичь 50 руб./акцию, что в 15 раз больше, чем год назад", - пишет эксперт банка.

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