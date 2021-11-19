Вероятна повышенная волатильность котировок акций Магнита в ближайшие дни - "Фридом Финанс"

Вероятна повышенная волатильность котировок акций "Магнита" в течение нескольких ближайших торговых сессий, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Группа ВТБ объявила о продаже своего 17,3%-ого пакета акций "Магнита". 4,4% бумаг проданы на рынке, оставшуюся долю выкупила Marathon Group. За прошедший год акции "Магнита" выросли более чем на 30%. В последнее время ставки репо были низкими, что может указывать на снижение доли бумаг в свободном обращении. Marathon Group пока не собирается наращивать свою долю в капитале ретейлера выше 30% (что потребовало бы направления оферты), но этого нельзя исключать в будущем. Кроме того, вполне возможно, что интерес к бумагам продемонстрируют и другие игроки. Выручка "Магнита" в этом году вырастет на 17% за счет приобретения сети "Дикси". При этом всего за пять лет продажи могут увеличится более чем на 75%, а прибыль - в три раза. Дополнительным драйвером для роста бизнеса ретейлера служит продовольственная инфляция, которая достигла 10,2%, - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко. - Пока мы сохраняем "таргет" по акциям "Магнита" на уровне 7955 рублей, однако в связи с изменением состава акционеров через некоторое время не исключен ажиотаж на рынке с последующей скупкой акций продуктовой сети. Повышенная волатильность котировок может сохраняться в течение нескольких дней".

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