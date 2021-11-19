Котировки акций банка "Санкт-Петербург" продолжат расти в 2022г - "Атон"

Котировки акций банка "Санкт-Петербург" продолжат расти в следующем году, полагают аналитики "Атона".

"Банк снова продемонстрировал высокие результаты за последний отчетный квартал и 9М21, которые поддерживают динамику стоимости акций. Больше всего нас впечатляет очень низкая стоимость риска в 2021 и 2022гг, уровень которой сопоставим с аналогичными показателями Сбербанка и ВТБ. Другие показатели также остаются на хорошем уровне. Банк в настоящее время торгуется с мультипликаторами P/BV 2021П 0,3x и P/E 2021П ниже 3,0x - это, безусловно, привлекательный уровень. Единственной проблемой остается низкая ликвидность - среднедневной объем торгов ниже $1 млн. Мы ожидаем, что положительная динамика в акциях банка "Санкт-Петербург" продолжится в следующем году", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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