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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4050-4150п - "Велес Капитал"
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19 ноября 2021 года 10:52

Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4050-4150п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4050-4150 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Отскок на нефтяном рынке на данный момент носит технический характер и может не продлиться долго, однако его будет достаточно для некоторого восстановления российских активов. Завершение недели отметится главным образом публикацией статистики из Европы. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - диапазон 4050-4150 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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