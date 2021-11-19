Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4050-4150п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4050-4150 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Отскок на нефтяном рынке на данный момент носит технический характер и может не продлиться долго, однако его будет достаточно для некоторого восстановления российских активов. Завершение недели отметится главным образом публикацией статистики из Европы. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - диапазон 4050-4150 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.