Идея дня: Apple может стать ведущим игроком в сегменте самодвижущихся авто - "ВТБ Мои Инвестиции"

Компания Apple Inc. может стать ведущим игроком в сегменте самодвижущихся авто, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Летом мы писали, что Apple Inc. настолько отстала в разработке электромобилей, что, возможно, никогда не сможет занять значимое место в индустрии. Однако у компании все еще есть шанс стать ведущим игроком в сегменте самодвижущихся авто. Вероятно, это будет означать переход от модели B2B к модели B2C или серию партнерств с производителями электромобилей. Это означает новый бизнес для Apple, но уже не столь доходный, как создание собственного электрокара. По сообщению Bloomberg, Apple может выпустить полностью автономный автомобиль уже в 2025г", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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