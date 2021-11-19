Возможен умеренный рост цен ОФЗ в пятницу - ПСБ

Возможно умеренное коррекционное восстановление цен гособлигаций на торгах в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Кривая госбумаг поднялась на 25-30 б.п. с начала текущей недели как на сохранении жестких сигналов со стороны ЦБ, так и инфляционного давления в экономике. Доходности коротких и среднесрочных ОФЗ (2-5 лет) уже достигли максимумов с 2018 года и закладывают ожидания повышения ставки на ближайших заседаниях до 8,5%, достигнув целей, обозначенных несколько дней назад, - пишет эксперт ПСБ Дмитрий Грицкевич. - На этом фоне в пятницу ждём умеренное коррекционное восстановление котировок госбумаг. На следующей неделе инвесторы продолжат пристально следить за данными по инфляции; в отсутствие ускорения темпов роста цен рынок перейдет к консолидации".

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