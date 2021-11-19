Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 и на уровне 82,9-84 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Снижение нефтяных котировок, рост инфляционных ожиданий в России (по заявлению ЦБ РФ) стали факторами давления для курса рубля, который сокращал позиции к мировым валютам в четверг, 18 ноября. По итогам торгов курс доллара составил 73,25 руб. (+75,0 коп.), курс евро - 83,1 руб. (+1,23 руб.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 96,6 коп. и составила 77,68 руб. На фоне решения США и Китая начать продажу нефти из стратегических запасов стоимость сырья снижается. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $80,19 за баррель (-0,11%), североамериканский сорт WTI торговался по $77,91 за баррель (-0,57%)", - напоминает аналитик Денис Бадьянов.

Эксперт отмечает, что на открытии торгов в пятницу, 19 ноября, валютные пары демонстрируют слабую разнонаправленную динамику. По мнению Бадьянова, в течение дня рубль может торговаться в диапазоне 73-74 руб. в паре с долларом и на уровне 82,9-84 руб. в паре с европейской валютой.

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