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19 ноября 2021 года 10:03
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут комментарии от представителей центробанков: - В течение дня выступят президент ЕЦБ Кристин Лагард, а также представители Банка Англии и ФРС; - В США ожидается отчёт по числу действующих буровых установок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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19 ноября 2021 года 11:17
Вероятна повышенная волатильность котировок акций "Магнита" в течение нескольких ближайших торговых сессий, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Группа ВТБ объявила о продаже своего 17,3%-ого пакета акций "Магнита". 4,4% бумаг проданы на рынке, оставшуюся долю... читать дальше
.19 ноября 2021 года 11:07
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" продолжат расти в следующем году, полагают аналитики "Атона". "Банк снова продемонстрировал высокие результаты за последний отчетный квартал и 9М21, которые поддерживают динамику стоимости акций. Больше всего нас впечатляет очень низкая стоимость риска в... читать дальше
.19 ноября 2021 года 10:52
Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4050-4150 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Отскок на нефтяном рынке на данный момент носит технический характер и может не продлиться долго, однако его будет достаточно... читать дальше
.19 ноября 2021 года 10:38
Компания Apple Inc. может стать ведущим игроком в сегменте самодвижущихся авто, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Летом мы писали, что Apple Inc. настолько отстала в разработке электромобилей, что, возможно, никогда не сможет занять значимое место в индустрии. Однако у компании все... читать дальше
.19 ноября 2021 года 10:26
Возможно умеренное коррекционное восстановление цен гособлигаций на торгах в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Кривая госбумаг поднялась на 25-30 б.п. с начала текущей недели как на сохранении жестких сигналов со стороны ЦБ, так и инфляционного давления в экономике.... читать дальше
.19 ноября 2021 года 10:13
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 и на уровне 82,9-84 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала". "Снижение нефтяных котировок, рост инфляционных ожиданий в России (по заявлению ЦБ РФ) стали факторами давления для курса рубля, который сокращал... читать дальше
.19 ноября 2021 года 09:55
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с подъема в пределах 0,2-0,7%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4100-4120 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.19 ноября 2021 года 09:51
Аналитики отмечают, что внешний фон перед стартом торгов в пятницу позитивный: растут американские фьючерсы, в плюсе находятся все промышленные и драгоценные металлы, прибавляет нефть. Рынок акций может показать рост в начале сессии за счёт отскока в бумагах нефтегазового сектора и металлургов. читать дальше
.19 ноября 2021 года 09:47
Вероятен рост на отечественном рынке акций в начале торговой сессии в пятницу, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу позитивный. Котировки акций могут показать... читать дальше
.19 ноября 2021 года 09:35
Москва. 19 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.19 ноября 2021 года 09:35
Возможен отскок вверх на российском рынке акций в пятницу утром благодаря позитивному внешнему фон и техническим факторам, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Вероятна очередная попытка отскока вверх на рынке акций РФ в пятницу утром:... читать дальше
.19 ноября 2021 года 09:25
Среднесрочные покупки рубля рискованны из-за слабости национальной валюты, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль укрепляется к доллару в пятницу утром. Если внешний фон продолжит улучшаться, пара может спуститься ниже 72,5 руб./$1. Но рубль, как и... читать дальше
.19 ноября 2021 года 09:16
Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.19 ноября 2021 года 09:13
Акции Applied Materials остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но стоит дождаться коррекции вниз для входа в длинные позиции, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова. "Прямо сейчас имеет смысл зафиксировать часть прибыли на фоне слабого отчета в плане ожиданий,... читать дальше
.19 ноября 2021 года 09:02
Котировки нефти марки Brent в текущем отскоке вверх могут встретить сильное сопротивление на уровне $83-83,4 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Нефтяные котировки в четверг отскочили, отыгрывая часть потерь предыдущего дня. После кратковременного спуска ниже $80 за баррель... читать дальше
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