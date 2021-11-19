Утренние прогнозы: торги акциями РФ в пятницу начнутся с роста

Аналитики отмечают, что внешний фон перед стартом торгов в пятницу позитивный: растут американские фьючерсы, в плюсе находятся все промышленные и драгоценные металлы, прибавляет нефть. Рынок акций может показать рост в начале сессии за счёт отскока в бумагах нефтегазового сектора и металлургов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятна очередная попытка отскока вверх на рынке акций РФ в пятницу утром: растут американские фьючерсы, в плюсе находятся все промышленные и драгоценные металлы, прибавляет нефть, кроме того, индекс Мосбиржи завершил основные торги четверга на нижней границе восходящего канала от начала текущего года. Наибольший оптимизм внушает нежелание нефти уходить под отметку $80 за баррель. При этом новых среднесрочных покупок делать не советуем, отечественный рынок очень слаб. Спекулятивно же можно попробовать взять акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпрома". Технически привлекательны и бумаги Сбербанка".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4100-4120 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4090, 4080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4140, 4150 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить коррекционное повышение в район 4120-4140 пунктов".

"Велес Капитал" (Елена Кожухлва): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс и попытаются отвоевать потери ввиду восстановления настроений как на фондовых зарубежных площадках, так и на рынке нефти. Отскок на нефтяных рынках на данный момент носит технический характер и может не продлиться долго, однако, его будет достаточно для некоторого восстановления российских активов. Завершение недели отметится главным образом публикацией статистики из Европы. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4050-4150 пунктов".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "На фоне роста цен на нефть и отсутствия значимой статистики, ожидаем восстановления российского рынка. По нашим оценкам, индекс МосБиржи вернется в диапазон 4 100-4 150 пунктов и постарается продвинуться к ее верхней границе".

"Открытие-Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу позитивный. Котировки акций могут показать рост в начале сессии за счёт отскока в бумагах нефтегазового сектора и металлургов. В техническом плане индекс Мосбиржи вновь закрылся ниже 50-дневной скользящей, усилив сигналы на дальнейшее снижение. Целью может быть 100-дневная скользящая в районе 4002 пунктов. Этот рубеж является достаточно сильной поддержкой. Если же он не устоит, то рынок способен потерять еще до 5% своего веса".