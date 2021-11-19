Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, с роста 0,2-0,7% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с подъема в пределах 0,2-0,7%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 4100-4120 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4090, 4080 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4140, 4150 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить коррекционное повышение в район 4120-4140 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт.

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