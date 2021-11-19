Вероятен рост на рынке акций РФ в начале торгов в пятницу - "Открытие Инвестиции"

Вероятен рост на отечественном рынке акций в начале торговой сессии в пятницу, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу позитивный. Котировки акций могут показать рост в начале сессии за счёт отскока в бумагах нефтегазового сектора и металлургов. В техническом плане индекс Мосбиржи вновь закрылся ниже 50-дневной скользящей, усилив сигналы на дальнейшее снижение. Целью может быть 100-дневная скользящая в районе 4002 пунктов. Этот рубеж является достаточно сильной поддержкой. Если же он не устоит, то рынок способен потерять еще до 5% своего веса", - отмечает Кочетков.

Также эксперт обращает внимание, что перспективы высокой доходности рубля могут негативно сказаться на рынке акций.

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