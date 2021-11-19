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19 ноября 2021 года 09:47
Вероятен рост на рынке акций РФ в начале торгов в пятницу - "Открытие Инвестиции"
Вероятен рост на отечественном рынке акций в начале торговой сессии в пятницу, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Внешний фон перед стартом торгов в России в пятницу позитивный. Котировки акций могут показать рост в начале сессии за счёт отскока в бумагах нефтегазового сектора и металлургов. В техническом плане индекс Мосбиржи вновь закрылся ниже 50-дневной скользящей, усилив сигналы на дальнейшее снижение. Целью может быть 100-дневная скользящая в районе 4002 пунктов. Этот рубеж является достаточно сильной поддержкой. Если же он не устоит, то рынок способен потерять еще до 5% своего веса", - отмечает Кочетков. Также эксперт обращает внимание, что перспективы высокой доходности рубля могут негативно сказаться на рынке акций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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