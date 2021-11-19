Возможен отскок вверх на рынке акций РФ в пятницу утром - "Алор Брокер"

Возможен отскок вверх на российском рынке акций в пятницу утром благодаря позитивному внешнему фон и техническим факторам, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Вероятна очередная попытка отскока вверх на рынке акций РФ в пятницу утром: растут американские фьючерсы, в плюсе находятся все промышленные и драгоценные металлы, прибавляет нефть, кроме того, индекс Мосбиржи завершил основные торги четверга на нижней границе восходящего канала от начала текущего года. Наибольший оптимизм внушает нежелание нефти уходить под отметку $80 за баррель. - отмечает эксперт инвесткомпании. - При этом новых среднесрочных покупок делать не советуем, отечественный рынок очень слаб. Спекулятивно же можно попробовать взять акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпрома". Технически привлекательны и бумаги Сбербанка".

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