Среднесрочные покупки рубля рискованны - "Алор Брокер"

Среднесрочные покупки рубля рискованны из-за слабости национальной валюты, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль укрепляется к доллару в пятницу утром. Если внешний фон продолжит улучшаться, пара может спуститься ниже 72,5 руб./$1. Но рубль, как и акции, выглядит очень слабо, среднесрочно покупать его рискованно, - пишет эксперт инвесткомпании. - Не исключено, что под вечер давление на российскую валюту возрастет в связи с тем, что многие инвесторы начнут хеджировать рублевые позиции покупкой валюты накануне выходных, опасаясь возникновения нового витка политического противостояния Россия-Запад".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.