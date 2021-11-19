Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка не продемонстрировали единой динамики при закрытии торгов в четверг. Трейдеры продолжили оценивать отчеты компаний за третий квартал, а также новую порцию статистических данных. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 260 тыс.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать. "Теперь я вынужден признать, что это продолжается дольше, чем я ожидал", - сказал Эванс в ходе беседы с представителями организации Mid-Size Bank Coalition of America. "Я ожидал, что цепи поставок будут более устойчивыми, чем мы наблюдаем", - добавил он, отметив, что на текущий момент неопределенность оказалась существеннее, чем он ожидал несколько месяцев назад.

Вместе с тем рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу. Японский Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,56% на фоне ожиданий, что премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет стимулов, в который, в частности, войдут меры для смягчения негативных экономических последствий роста цен на энергоносители. Объем нового пакета мер поддержки экономики может составить рекордные 55,7 трлн иен ($487 млрд), отмечает Trading Economics. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет в ходе торгов на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%. И лишь гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,6%.

В свою очередь цены на нефть растут в пятницу после падения ранее до минимальных уровней за шесть недель на сигналах о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов. Снижение цен на нефть вновь привлекло покупателей, посчитавших откат рынка удачной возможностью для входа в него.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в пятницу составила $82,04 за баррель, что на 0,98% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,2% - до $81,24 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,77 за баррель, что на 0,96% выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8% и составила $79,01 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,337 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 ноября вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 724,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЕвроХим-001P-03" (+0,34%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,17%) и "Тинькофф Банк-001P-03R" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-15" (-0,27%), "Россельхозбанк-20" (-0,19%) и "Росбанк-002Р-04" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил премию к ставке RUONIA по 7-летним бондам серии ПБО-002Р-31 на уровне 155 базисных пунктов. Объем выпуска был увеличен с "от 30" до 50 млрд рублей. Ставка купона плавающая и рассчитывается как RUONIA + спред. Сбор заявок прошел 18 ноября. Техразмещение предварительно запланировано на 23 ноября.

ООО "Талан-финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 13% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 13,65% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 15% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купонного периода, по 20% от номинала - в даты окончания 11-го, 12-го и 13-го купонов, 25% от номинала - в дату окончания 12-го купона. С учетом амортизации дюрация выпуска составит около 2,52-2,54 года. Сбор заявок на облигации прошел 18 ноября. Техразмещение запланировано на 22 ноября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила порядок определения 3-го и 4-го купонов облигаций серий 003Р-01 и 003Р-02 объемом по 400 млрд рублей каждая. Размер ставки каждого купонного периода будет равен сумме ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, и 1%. Но не менее 0,01% годовых. Таким образом, ставка 3-го купона составит по выпускам 8,5% годовых. "Роснефть" разместила оба выпуска 10-летних облигаций общим объемом 800 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке 4,35% годовых. Ставка 2-го купона также рассчитывалась по формуле с привязкой к ключевой ставке ЦБ и была установлена на уровне 5,1% годовых. Купоны полугодовые, объявлена оферта через один год с исполнением 30 ноября 2021 года.