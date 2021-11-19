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19 ноября 2021 года 09:16

Цены на нефть растут

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу.

Основные индексы американского фондового рынка не продемонстрировали единой динамики при закрытии торгов в четверг.

Трейдеры продолжили оценивать отчеты компаний за третий квартал, а также новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Это минимальный показатель с марта 2020 года.

Неделей ранее число обращений составило 269 тыс., а не 267 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 260 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать.

"Теперь я вынужден признать, что это продолжается дольше, чем я ожидал", - сказал Эванс в ходе беседы с представителями организации Mid-Size Bank Coalition of America.

"Я ожидал, что цепи поставок будут более устойчивыми, чем мы наблюдаем", - добавил он, отметив, что на текущий момент неопределенность оказалась существеннее, чем он ожидал несколько месяцев назад.

Бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) потеряли 5,5%. Американский производитель сетевого оборудования в первом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 37%, скорректированный показатель оказался выше ожиданий экспертов. Но компания дала прогноз, не оправдывающий надежд аналитиков.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросли на 8,3%. Американский производитель графических процессоров завершил третий квартал 2022 финансового года с рекордной выручкой.

Бумаг Macy's Inc. (SPB: M) укрепились на 21,2%. Американская сеть универмагов в третьем квартале 2021 года вышла на прибыльный уровень, при этом скорректированная прибыль существенно превысила прогнозы аналитиков.

Компания также сообщила, что наняла консалтинговую компанию AlixPartners для оценки целесообразности выделения бизнеса в сфере электронной торговли в отдельный сегмент на фоне давления со стороны инвестора-активиста Jana Partners LLC.

Цена акций Victoria's Secret & Co. увеличилась на 14,7%. Американская компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, в третьем квартале 2021 финансового года сократила чистую прибыль вдвое, однако результат оказался лучше ожиданий.

Акции Bath & Body Works (SPB: BBWI) подорожали на 5,3%. Американский производитель парфюмерных изделий в третьем финквартале 2021 года сократил чистую прибыль на 73%, но дал оптимистичный прогноз на следующий квартал.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,17% и составило 35870,95 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,34% - до 4704,55 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 0,45% - до 15993,71 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу.

Японский Nikkei 225 прибавляет 0,4% на фоне ожиданий, что премьер-министр страны Фумио Кисида представит новый пакет стимулов, в который, в частности, войдут меры для смягчения негативных экономических последствий роста цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Объем нового пакета мер поддержки экономики может составить рекордные 55,7 трлн иен ($487 млрд), отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ослабление инфляции в Японии. Потребительские цены в октябре выросли на 0,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. В сентябре инфляция составила 0,2%.

Повышение цен на продукты питания замедлилось до 0,5% с 0,9% в сентябре, в то время как рост тарифов коммунальных услуг ускорился до 6,4% с 4,4%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,1% в годовом выражении, цены без учета свежих продуктов и энергоносителей упали на 0,7%.

Акции Toyota Motor прибавляют в цене 0,7%, Tokyo Electron - 3,1%, Renesas Electronics - 3,6%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов 0,6%, южнокорейский KOSPI - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,6%.

Росту китайского рынка способствует подъем котировок акций компаний потребительского сектора, а также сферы "зеленой энергетики". Стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai поднялась на 2,1%, Tibet Mineral - на 3,9%.

Среди лидеров роста в Австралии акции Commonwealth Bank, подорожавшие на 0,4%, Macquarie Group (+1,1%), а также Sonic Healthcare (+3,2%).

Цена бумаг австралийского оператора казино Crown Resorts подскочила на 16,6% на информации о том, что Blackstone Inc. улучшила предложение о покупке компании.

Цены на нефть растут в пятницу после падения ранее до минимальных уровней за шесть недель на сигналах о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

Снижение цен на нефть вновь привлекло покупателей, посчитавших откат рынка удачной возможностью для входа в него, пишет Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $81,79 за баррель, что на $0,55 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,96 (1,2%) - до $81,24 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,5 за баррель, что на $0,49 (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,65 (0,8%) и составила $79,01 за баррель. Срок действия декабрьских контрактов истекает в пятницу.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), призвал Пекин к скоординированным действиям.

Китай в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA) сообщила агентству Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать продажи из резервов. В скором времени NFSRA опубликует информацию относительно объемов и сроков продаж нефти, отметила она.

Тем временем, Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Байден также призвал Индию и Японию рассмотреть возможность продажи сырья из резервов, чтобы ослабить давление на рынок.

"Вполне вероятно, что США начнут продавать нефть из стратегического резерва в ближайшее время", - отмечает аналитик по сырьевому сектору UBS Group AG Джованни Стауново. "Вопрос сейчас лишь в том, когда это случится, и какой объем нефти будет продан", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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