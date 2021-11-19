Акции Applied Materials остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - BCS Express

Акции Applied Materials остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но стоит дождаться коррекции вниз для входа в длинные позиции, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

"Прямо сейчас имеет смысл зафиксировать часть прибыли на фоне слабого отчета в плане ожиданий, что создает риски развития коррекции вниз котировок акций Applied Materials. Игнорирование инвесторами финансовых результатов может привести к краткосрочному подъему при стабильной рыночной ситуации, но такой сценарий пока выглядит рискованным. Более верным решением станет ожидание коррекции и вход в позицию по привлекательным уровням", - пишет аналитик инвесткомпании.

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