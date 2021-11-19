Цена нефти может встретить сильное сопротивление на уровне $83-83,4/барр. - BCS Express

Котировки нефти марки Brent в текущем отскоке вверх могут встретить сильное сопротивление на уровне $83-83,4 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Нефтяные котировки в четверг отскочили, отыгрывая часть потерь предыдущего дня. После кратковременного спуска ниже $80 за баррель фьючерсы вернулись в прежний диапазон, что является позитивным сигналом на краткосрочном горизонте, отмечает аналитик инвесткомпании.

Между тем среднесрочный взгляд на нефть с начала ноября заметно ухудшился, обращает внимание Галактионов. Во вторник МЭА понизило прогноз по спросу в 2022 году на 0,3 млн б/с и заявило, что ожидает профицита на протяжении всего 2022 года. Аналогичную точку зрения на прошлой неделе высказали EIA и ОПЕК.

"При этом до конца 2021 года тоже не все радужно. В ряде азиатских и европейских стран наблюдается очередной всплеск заболеваемости COVID-19. Несмотря на вакцинацию, вирус по-прежнему активно распространяется, и чиновники уже начинают говорить о возможности новых локдаунов. В такой ситуации спрос оказывается под угрозой, в то время как добыча в декабре, по оценке МЭА, может вырасти на 1,5 млн б/с. Теперь генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявляет, что в профицит может наблюдаться уже в конце 2021 года", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

Дополнительное давление на рынок, по мнению Галактионова, могут оказать крупные страны-импортеры, в числе которых Китай и США.

"Рассчитывать на устойчивую растущую динамику котировок нефти в таких условиях не приходится. Скорее речь идет о том, какими темпами цены будут снижаться в следующие месяцы. EIA ожидает, что среднемесячные цены на нефть Brent в декабре-январе будут снижаться на $1 в месяц. Внутри месяца могут наблюдаться разнообразные колебания, но общий тренд направлен вниз, что будет ограничивать активность покупателей на "бумажном" рынке", - пишет Галактионов.

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