Рубль в пятницу утром незначительно меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 19 ноября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,01-73,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,03 руб./$1 (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,9225 руб./EUR1 (+6,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,71 коп. к уровню закрытия 18 ноября, до 77,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,78 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 66,42 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов 19 ноября на фоне неоднозначных внешних сигналов. Несмотря на рост нефтяных котировок и относительное улучшение ситуации на глобальном рынке, укрепиться нацвалюте не дают сигналы о возможном обострении взаимоотношений между РФ и западными странами. Так, президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии".

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,73 за баррель, что на 0,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $79,5 за баррель, что на 0,62% выше цены на закрытие рынка 18 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,48%, китайский CSI 300 - на 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,4%.

Накануне основные индексы американского фондового рынка не продемонстрировали единой динамики: S&P 500 вырос на 0,34%, Nasdaq - на 0,45%, Dow Jones снизился на 0,17%. Трейдеры продолжили оценивать отчеты компаний за третий квартал, а также новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. По итогам прошлой недели число обращений составило 269 тыс., а не 267 тыс., как сообщалось ранее.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать. "Теперь я вынужден признать, что это продолжается дольше, чем я ожидал", - сказал Эванс в ходе беседы с представителями организации Mid-Size Bank Coalition of America.

По его словам, он ожидал другого сценария, однако цепи поставок не оказались столь устойчивыми, и на текущий момент неопределенность оказалась существеннее, чем он ожидал несколько месяцев назад.