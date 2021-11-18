Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на внешнем негативе и опасениях обострения между РФ и западными странами

Москва. 18 ноября. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных настроений на внешних рынках и из-за опасений обострения взаимоотношений РФ и западных стран.

Курс доллара США составил 73,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 75 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,1 руб./EUR1, подорожав на 1,23 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 96,6 копейки - до 77,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы падения к доллару и евро на вечерних торгах в условиях негативных сигналов с внешних рынков и активного выхода инвесторов из рисковых активов, а также с учетом сигналов возможного обострения взаимоотношений между РФ и западными странами. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии".

По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам". "Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о "красных линиях"", - отметил президент РФ.

Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя телефонный разговор секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Песков сказал: "Действительно, все это было в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне". "Пока конкретных согласованных прикидок по точным датам нет", - сказал он.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе пленарного заседания Госдумы, что инфляция в России в 2021 году будет в пределах октябрьского прогноза ЦБ в 7,4-7,9%. При этом она не прояснила отдельно планы регулятора относительно повышения ключевой ставки на его декабрьском заседании.

"Мы считаем, что этот прогноз действительно обоснован и что инфляция в этом году будет в этих пределах, а в следующем году наша денежно-кредитная политика, те решения, которые мы принимаем, приведет к устойчивому снижению инфляции, и мы получим инфляцию в диапазоне 4-4,5% к концу следующего года", - сказала Набиуллина.

Она напомнила о лагах влияния денежно-кредитной политики: принимаемые сейчас решения уже отразятся в инфляции следующего года.

"Для нас очень важно, чтобы инфляция не в конкретный месяц была 4%. Она не может быть постоянной и стабильной, чтобы она в среднем за определенный период была около 4% плюс-минус. Это наша задача. Каждый месяц инфляция может колебаться и формироваться под воздействием разовых факторов", - подчеркнула глава ЦБ.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Инфляция в РФ с 9 по 15 ноября ускорилась до 0,18% после резкого замедления до 0,09% со 2 по 8 ноября (возможно, вызванного нерабочими днями), накануне сообщил Росстат. С начала месяца инфляция к 15 ноября составила 0,30%, с начала года - 6,81%, свидетельствуют данные ведомства.

В свою очередь, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил накануне, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем можно было ожидать. "Теперь я вынужден признать, что это продолжается дольше, чем я ожидал", - сказал Эванс в ходе беседы с представителями организации Mid-Size Bank Coalition of America. "Я ожидал, что цепи поставок будут более устойчивыми, чем мы наблюдаем", - добавил он, отметив, что на текущий момент неопределенность оказалась существеннее, чем он ожидал несколько месяцев назад.

Нефть продолжает умеренно дешеветь в четверг вечером после падения накануне до минимальных уровней за шесть недель на сигналах о том, что Китай готовится начать продажу сырья из стратегических резервов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий аналогичный шаг, призвал Пекин к скоординированным действиям, которые позволили бы опустить цены. Кроме того, агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Байден также призвал Индию и Японию рассмотреть возможность продажи сырья из резервов, чтобы ослабить давление на рынок.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг уменьшилась на 0,11% - до $80,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,57% - до $77,91 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 млн баррелей - до 433 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, в четверг основные рублевые пары продолжают демонстрировать высокую волатильность на фоне геополитической напряженности. "Обвинения РФ со стороны западных стран в подготовке к вторжению в Украину, миграционном кризисе на польско-белорусской границе и испытаниях новой ракеты на старом советском спутнике стали причиной значительного ослабления рубля в последние дни, несмотря на жесткую политику российского Центробанка, высокие цены на экспортируемые ресурсы, низкий уровень долга и рекордную величину международных резервов. При этом мы считаем, что геополитическая напряженность в ближайшее время сохранится, в результате чего волатильность пары "доллар-рубль" останется высокой. Вероятный диапазон курса - 72-74 руб./$1", - говорит Кульков.

Аналитик также напомнил, что накануне вечером стало известно о переговорах США с Китаем и Японией о продаже нефти из стратегических резервов для снижения цены топлива. "Объемы возможных продаж не называются, но, по мнению участников торгов, они не способны кардинально изменить ситуацию на сырьевом рынке. На фоне этих сообщений нефть сегодня с утра снижалась до уровня $79,3 за баррель Brent, но к вечеру котировки вернулись выше $80 за баррель. Тем временем, ускорение потребительской инфляции в США до 6,2% в октябре привело к переоценке рынком сроков начала повышения ставки ФРС. Несмотря на заверения членов Комитета по операциям на открытом рынке в том, что регулятор не будет торопиться с ужесточением ДКП, согласно фьючерсной оценке, инвесторы ожидают двух повышений ставки в следующем году, причем первого - уже в конце июля. Хорошие данные по розничным продажам лишь усиливают сомнения рынка во временном характере высокой инфляции. На этом фоне международные инвесторы сокращают позиции в рискованных активах развивающихся стран, включая российские", - подчеркнул Кульков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 ноября на 22,06 копейки, до 72,6022 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,7 копейки, до 82,2583 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 5,67 копейки по отношению к среде и составил 72,8061 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 24,02 копейки и составил 72,925 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 422,897 млн, из которых $726,621 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 696,276 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 4,02 копейки, до 82,3675 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 41,74 копейки и составил 82,6349 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR558,083 млн, из которых EUR132,671 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR425,412 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 7,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 8,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. каждая - соответственно до 8,52% и 8,67% годовых.