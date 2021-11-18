.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в четверг упал к уровням начала октября на общемировом пессимизме
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 3-м квартале вырос на 4,3%
Российская экономика в 3-м квартале выросла на 4,3% после скачка на 10,5% во 2-м, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в июле-сентябре на уровне 4%
 
Компаниям из РФ могут разрешить "переселяться" в офшоры на Русском и Октябрьском
Власти планируют предоставить российским холдингам возможность регистрации в специальном административном районе (САР, так называемый российский офшор), сообщают "Ведомости" со ссылкой на свой источник. Сейчас этой опцией могут воспользоваться...
 
Банковские операции предлагают согласовывать с родственниками
Россиянам предлагают согласовывать свои банковские операции с родственниками и другими доверенными лицами. Как пишут "Известия", такой способ защиты от финансовых мошенников хотят прописать в законодательстве депутаты Госдумы от "Единой России". По...
 
Доля импорта в розничных продажах в РФ занимает три четверти
По итогам 2020 года доля импортных товаров в ресурсах розничной торговли непродовольственными товарами (без учета продаж автомобилей и топлива) составила 74,9%, пишет "Коммерсант", ссылающийся на исследование экспертов НИУ ВШЭ "Импортная продукция:...
 
18 ноября 2021 года 19:22

Рынок акций РФ в четверг упал к уровням начала октября на общемировом пессимизме

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ в четверг упал к уровням начала октября на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США неплохой статистики, а также из-за слабости нефти (Brent проторговывает рубеж $80 за баррель на ожиданиях продаж сырья Штатами из стратегического резерва); дорожавший днем "Газпром" также развернулся вниз, что лишило индексы поддержки, а лидировал в откате перегретый ранее без новостей "Сургутнефтегаз".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4093,85 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1761,96 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,8%.

Доллар вырос до 73,19 рубля (+0,69 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-7,8% и -1,4% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Московской Биржи" (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Газпрома" (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III квартале выросла на 5% ко II кварталу (до 139,7 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла в 10 раз и составила 357 млрд рублей, при этом показатели оказались на уровне прогнозов.

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,1%), OZON (MOEX: OZON) (+2%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Как отмечает старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Дмитрий Постоленко, участники мировых рынков пессимистично отреагировали на вышедшие накануне данные о сокращении объемов строительства новых домов в США за октябрь. Кроме того, на повестке снова новости вокруг COVID-19 из-за сезонного роста заболевших. В Европе ряд стран вводят новые ограничения для невакцинированных и начинают применять ревакцинацию.

Помимо негатива на мировых фондовых площадках, давление на российский рынок добавляет подешевевшая нефть на фоне опасений, что США начнут продажу нефти из стратегических резервов, чтобы снизить темпы роста инфляции в США.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, на рынке акций РФ в четверг доминировали продавцы, причинами выступили неустойчивый внешнерыночный и геополитический фон, ценовая неуверенность нефти, а также эпидемиологические риски. В Европе бушует новая волна пандемии коронавируса, локдауны вводят Австрия, Нидерланды, Ирландия, также готовятся вернуть жесткие ограничения Германия, Италия, Испания и другие страны. Суточное число новых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 тыс.

Давление на нефтяные котировки оказали сообщения о том, что США обсуждают с другими крупными мировыми потребителями, в том числе Китаем, Индией и Японией, скоординированное распечатывание нефтяных запасов для компенсации рыночного дефицита и стабилизации цен.

Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь существенно превысил ожидания, число обращений за пособием по безработице в США за неделю оказалось выше прогнозного уровня, но в то же время чуть ниже, чем неделей ранее. Учитывая близость выходных, а также неспокойную геополитику, в конце недели осторожность в настроениях участников торгов может сохраниться, индекс МосБиржи 19 ноября может формироваться в пределах 4050-4150 пунктов.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, на нефтяном рынке главным риском остается вероятность координированных продаж нефти из стратегических резервов крупнейших импортеров. Впрочем, если в США к этому вопросу подходят достаточно свободно, то представители Японии и Южной Кореи подчеркнули, что законодательно не имеют возможности продажи нефти для снижения цен. Сам же факт обращения США не отрицается. В Китае подтвердили факт рассмотрения вопроса продажи нефти из резервов, но, согласно Reuters, оставили без комментария возможную связь с обращением США.

В краткосрочной перспективе координированные продажи могут обвалить котировки нефти, но также стоит помнить, что сокращение стратегических резервов делает эти страны более уязвимыми при форс-мажорных обстоятельствах, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" в четверг упали после публикации данных о сокращении чистой прибыли в III квартале на 11%. Тем не менее, за 9 месяцев текущего года компания получила прибыль в размере 53,1 млрд руб. (при снижении добычи угля на 35%) против убытка 15,8 млрд руб. годом ранее. Акции "ММК" (65 рублей) в четверг восстанавливались от линии долгосрочного восходящего тренда при умеренных объемах и ослаблении краткосрочного "медвежьего" движения по индикатору ADX. При закреплении ММК выше 65,50 руб. можно ожидать отскока бумаг в район 70 руб. и говорить об улучшении среднесрочных перспектив. Ниже 65,50 руб., однако, сохраняются повышенные риски возвращения к снижению и тестирования 61 руб.

Нефтяной рынок остается под нисходящим давлением ввиду сохранения рисков реализации стратегических резервов нефти в США и других странах. Краткосрочно котировки вошли в зону перепроданности, в связи с чем до конца недели при отсутствии негативных сигналов могут немного скорректироваться вверх.

Индексы МосБиржи и РТС остаются под нисходящим давлением, хотя рублевый индикатор поддерживался ослаблением рубля. Восстановление нефтяных котировок помогло бы российским акциям до конца недели также отвоевать часть утерянных позиций, но даже в этом случае отскок будет носить технический характер, считает Кожухова.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), снижаются Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,6%) и США (основные индексы просели на 0,2-0,6%).

Япония в октябре неожиданно зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 67,37 млрд иен ($590 млн), не оправдав прогнозов аналитиков, ожидавших профицита в 310 млрд иен. В сентябре страна получила профицит в размере 840,79 млрд иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 268 тыс., тогда как эксперты ожидали снижения до 260 тыс. с предыдущего уровня 267 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в ноябре вырос до 39 пунктов при прогнозах роста до 24 пунктов с октябрьского уровня 23,8 пункта.

На нефтяном рынке цены утром опускались к уровням начала октября (Brent падала к $79,3 за баррель) на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. При этом в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность аналогичного шага со стороны Китая. Однако затем цены Brent смогли отыграть рубеж $80 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, отмечает MarketWatch.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,46 за баррель (+0,2% и -2,6% в среду), декабрьская цена WTI - $78,35 за баррель (-0,01% и -3% накануне).

Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 1,2 млн до снижения на 2,5 млн баррелей), снижение запасов бензина на 0,71 млн (ожидалось снижение на 0,1-0,75 млн) и сокращение резервов дистиллятов на 0,824 млн (ожидалось снижение на 1-1,3 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Мечела" (-11,6% и -5,8% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-6,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-6,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,9%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-4,4%).

"Мечел" (MOEX: MTLR) в III квартале снизил добычу угля на 1% к предыдущему кварталу, до 2,93 млн тонн, сообщила компания. При этом за 9 месяцев 2021 года объем добычи угля упал на 37% к тому же периоду прошлого года, до 8,554 млн тонн.

Продажи концентрата коксующегося угля в III квартале сократились на 30% в связи со снижением добычи угля на разрезе "Нерюнгринский", вызванным сложными горно-геологическими условиями на добычных участках. Также во II квартале в реализацию были вовлечены складские запасы, которых к III кварталу практически не осталось, поясняет компания. Эти же факторы отразились на продажах энергетического угля, которые снизились на 10% кв./кв.

"Мечел" в III квартале снизил EBITDA на 5% к предыдущему кварталу (до 31,9 млрд рублей), чистая прибыль упала на 11% ко II кварталу (до 21,3 млрд рублей). По итогам 9 месяцев 2021 года, выручка "Мечела" выросла на 47% (до 287,8 млрд рублей), показатель EBITDA вырос в 2,6 раза (до 83,9 млрд рублей), чистая прибыль достигла 53 млрд рублей (против 15,8 млрд рублей убытка годом ранее). Соотношение чистого долга к EBITDA "Мечела" на конец III квартала составило 3,2х против 7,9х на конец 2020 года.

Как отмечают инвестиционные стратеги "ВТБ мои инвестиции", акции "Акрона" взлетели с начала недели более чем на 30% на ожиданиях, что текущий дефицит азотных удобрений сохранится в 2022 году. Китай, крупнейший в мире производитель азота, сократил экспорт, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке, а Европа остановила производство из-за высоких цен на газ. Это означает, что в настоящее время США и Россия имеют наилучшие возможности для продолжения производства азота и его продажи по очень высоким ценам. Однако рост в акциях "Акрона" имеет больше спекулятивный характер, что может привести к дальнейшему снижению цен бумаг в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,7%) в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза - до 4,137 млрд рублей по сравнению с 2,750 млрд рублей годом ранее, следует из отчета банка. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла в 1,8 раза - до 11,406 млрд рублей с 6,349 млрд рублей. Эти результаты оказались хуже консенсус-прогноза, предполагавшего рост чистой прибыли в III квартале в 1,6 раза (до 4,278 млрд рублей), за 9 месяцев - в 1,8 раза (до 11,547 млрд рублей).

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4,4%) в III квартале 2021 года сократило чистую прибыль по МСФО на 45,9% в годовом выражении, до 2,45 млрд рублей. Выручка группы за квартал увеличилась на 24,5% (до 39,504 млрд рублей), а за 9 месяцев - на 22% (до 112,6 млрд рублей), сообщила компания.

Подорожали бумаги "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+8,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+4,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+4,1%), "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,26 млрд рублей (из них 32,97 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,18 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 ноября 2021 года 19:42
Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на внешнем негативе и опасениях обострения между РФ и западными странами
Москва. 18 ноября. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных настроений на внешних рынках и из-за опасений обострения взаимоотношений РФ и западных стран.    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 19:05
Повышенные инфляционные риски указывают на значительное ужесточение ДКП в декабре - ITI Capital
Повышенные инфляционные риски указывают на значительное ужесточение Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) в декабре, полагает стратег долговых рынков ITI Capital Сергей Волобоев. "Последние данные по инфляции в России (и комментарии представителей ЦБ) свидетельствуют о сохранении...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 18 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 18:38
Пара рубль/доллар в ближайшее время стабилизируется на уровне выше 73 руб./$1 - "Велес Капитал"
Пара рубль/доллар в ближайшее время стабилизируется на уровне выше 73 руб./$1, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Рубль в четверг снова заметно слабел и был близок к повторению минимума вторника. Так, в течение дня пара доллар/рубль поднималась до...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 18:13
"Финам" рекомендует покупать акции Deutsche Post с прогнозной ценой 80 евро
"Финам" рекомендует покупать акции Deutsche Post AG с прогнозной ценой 80 евро за штуку, что предполагает потенциал роста на апрель 2022г в размере 43,76% от текущего ценового уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Пандемия и социальное дистанцирование послужили мощным стимулом для...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 17:44
Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Snap с целью $67
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Snap Inc. с целевой ценой $67 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущих уровней, отмечается в обзоре банка. "Капитализация Snap уменьшилась на 30% с максимумов, достигнутых в августе 2021г, что связано с ужесточением политики...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 17:11
Потенциал роста акций НЛМК вырос в результате коррекции - "Финам"
ции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) увеличили потенциал роста в результате коррекции, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам". Аналитик Алексей Калачев отмечает, что со времени последней рекомендации трехмесячной давности акции "НЛМК" потеряли более 10% стоимости...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 16:49
Цена акций Macy's обладает потенциалом дальнейшего роста - BCS Express
Котировки акций Macy's обладают потенциалом дальнейшего роста, возможная ближайшая цель подъема - $40 за штуку, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Компания полным ходом идет к тому, чтобы стать лучшим ретейлером года. Свежий квартальный отчет показал чистую прибыль кратно выше...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 16:29
Стоит делать ставку на бумаги циклических секторов и "акции стоимости" - "Атон"
Инвесторам стоит делать ставку на бумаги циклических секторов и "акции стоимости" на фондовом рынке США, считает эксперт "Атона" Алексей Каминский. "Индекс S&P 500 уже достиг целевого уровня самых оптимистичных прогнозов на конец 2021 года в 4700 пунктов. Такие драйверы, как сильный сезон...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 16:10
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Helmerich & Payne
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Helmerich & Payne, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Helmerich & Payne отчиталась за финансовый квартал хуже ожиданий на рынке. Менеджмент объявил прогноз по росту законтрактованных буровых на 20% к концу следующего...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 15:51
Возможна небольшая коррекция вверх нефтяных цен в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Возможна небольшая коррекция вверх нефтяных цен в ближайшие дни при отсутствии негативных сигналов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии четверга в РФ на фоне небольшого ослабления доллара...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 15:41
Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и отсутствия дополнительных признаков ужесточения ДКП ЦБ
Москва. 18 ноября. Доллар и евро заметно повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и отсутствия новых признаков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 15:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Progress Software с целью $69
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Progress Software с целью $69 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: выше $54,05, потенциальная доходность: 27,66%, стоп-приказ: $50,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Progress Software завершила приобретение...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 15:09
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 615 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 615 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: 480 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Нефтяная компания 18 ноября...    читать дальше
.
18 ноября 2021 года 14:50
Возможен краткосрочный подъем индекса S&P 500 к уровням 4750-4800п - BCS Express
Возможен краткосрочный подъем индекса S&P 500 к уровням 4750-4800 пунктов, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Индекс S&P 500 остается вблизи максимальных уровней и еще может обновить вершины. Американские компании отчитываются о рекордных показателях в III квартале 2021 года,...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.