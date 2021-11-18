Рынок акций РФ в четверг упал к уровням начала октября на общемировом пессимизме

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ в четверг упал к уровням начала октября на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США неплохой статистики, а также из-за слабости нефти (Brent проторговывает рубеж $80 за баррель на ожиданиях продаж сырья Штатами из стратегического резерва); дорожавший днем "Газпром" также развернулся вниз, что лишило индексы поддержки, а лидировал в откате перегретый ранее без новостей "Сургутнефтегаз".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4093,85 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1761,96 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,8%.

Доллар вырос до 73,19 рубля (+0,69 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-7,8% и -1,4% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Московской Биржи" (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Газпрома" (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III квартале выросла на 5% ко II кварталу (до 139,7 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла в 10 раз и составила 357 млрд рублей, при этом показатели оказались на уровне прогнозов.

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,1%), OZON (MOEX: OZON) (+2%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Как отмечает старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Дмитрий Постоленко, участники мировых рынков пессимистично отреагировали на вышедшие накануне данные о сокращении объемов строительства новых домов в США за октябрь. Кроме того, на повестке снова новости вокруг COVID-19 из-за сезонного роста заболевших. В Европе ряд стран вводят новые ограничения для невакцинированных и начинают применять ревакцинацию.

Помимо негатива на мировых фондовых площадках, давление на российский рынок добавляет подешевевшая нефть на фоне опасений, что США начнут продажу нефти из стратегических резервов, чтобы снизить темпы роста инфляции в США.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, на рынке акций РФ в четверг доминировали продавцы, причинами выступили неустойчивый внешнерыночный и геополитический фон, ценовая неуверенность нефти, а также эпидемиологические риски. В Европе бушует новая волна пандемии коронавируса, локдауны вводят Австрия, Нидерланды, Ирландия, также готовятся вернуть жесткие ограничения Германия, Италия, Испания и другие страны. Суточное число новых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 тыс.

Давление на нефтяные котировки оказали сообщения о том, что США обсуждают с другими крупными мировыми потребителями, в том числе Китаем, Индией и Японией, скоординированное распечатывание нефтяных запасов для компенсации рыночного дефицита и стабилизации цен.

Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь существенно превысил ожидания, число обращений за пособием по безработице в США за неделю оказалось выше прогнозного уровня, но в то же время чуть ниже, чем неделей ранее. Учитывая близость выходных, а также неспокойную геополитику, в конце недели осторожность в настроениях участников торгов может сохраниться, индекс МосБиржи 19 ноября может формироваться в пределах 4050-4150 пунктов.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, на нефтяном рынке главным риском остается вероятность координированных продаж нефти из стратегических резервов крупнейших импортеров. Впрочем, если в США к этому вопросу подходят достаточно свободно, то представители Японии и Южной Кореи подчеркнули, что законодательно не имеют возможности продажи нефти для снижения цен. Сам же факт обращения США не отрицается. В Китае подтвердили факт рассмотрения вопроса продажи нефти из резервов, но, согласно Reuters, оставили без комментария возможную связь с обращением США.

В краткосрочной перспективе координированные продажи могут обвалить котировки нефти, но также стоит помнить, что сокращение стратегических резервов делает эти страны более уязвимыми при форс-мажорных обстоятельствах, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" в четверг упали после публикации данных о сокращении чистой прибыли в III квартале на 11%. Тем не менее, за 9 месяцев текущего года компания получила прибыль в размере 53,1 млрд руб. (при снижении добычи угля на 35%) против убытка 15,8 млрд руб. годом ранее. Акции "ММК" (65 рублей) в четверг восстанавливались от линии долгосрочного восходящего тренда при умеренных объемах и ослаблении краткосрочного "медвежьего" движения по индикатору ADX. При закреплении ММК выше 65,50 руб. можно ожидать отскока бумаг в район 70 руб. и говорить об улучшении среднесрочных перспектив. Ниже 65,50 руб., однако, сохраняются повышенные риски возвращения к снижению и тестирования 61 руб.

Нефтяной рынок остается под нисходящим давлением ввиду сохранения рисков реализации стратегических резервов нефти в США и других странах. Краткосрочно котировки вошли в зону перепроданности, в связи с чем до конца недели при отсутствии негативных сигналов могут немного скорректироваться вверх.

Индексы МосБиржи и РТС остаются под нисходящим давлением, хотя рублевый индикатор поддерживался ослаблением рубля. Восстановление нефтяных котировок помогло бы российским акциям до конца недели также отвоевать часть утерянных позиций, но даже в этом случае отскок будет носить технический характер, считает Кожухова.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), снижаются Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,6%) и США (основные индексы просели на 0,2-0,6%).

Япония в октябре неожиданно зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 67,37 млрд иен ($590 млн), не оправдав прогнозов аналитиков, ожидавших профицита в 310 млрд иен. В сентябре страна получила профицит в размере 840,79 млрд иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 268 тыс., тогда как эксперты ожидали снижения до 260 тыс. с предыдущего уровня 267 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в ноябре вырос до 39 пунктов при прогнозах роста до 24 пунктов с октябрьского уровня 23,8 пункта.

На нефтяном рынке цены утром опускались к уровням начала октября (Brent падала к $79,3 за баррель) на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. При этом в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность аналогичного шага со стороны Китая. Однако затем цены Brent смогли отыграть рубеж $80 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, отмечает MarketWatch.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,46 за баррель (+0,2% и -2,6% в среду), декабрьская цена WTI - $78,35 за баррель (-0,01% и -3% накануне).

Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 1,2 млн до снижения на 2,5 млн баррелей), снижение запасов бензина на 0,71 млн (ожидалось снижение на 0,1-0,75 млн) и сокращение резервов дистиллятов на 0,824 млн (ожидалось снижение на 1-1,3 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Мечела" (-11,6% и -5,8% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-6,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-6,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,9%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-4,4%).

"Мечел" (MOEX: MTLR) в III квартале снизил добычу угля на 1% к предыдущему кварталу, до 2,93 млн тонн, сообщила компания. При этом за 9 месяцев 2021 года объем добычи угля упал на 37% к тому же периоду прошлого года, до 8,554 млн тонн.

Продажи концентрата коксующегося угля в III квартале сократились на 30% в связи со снижением добычи угля на разрезе "Нерюнгринский", вызванным сложными горно-геологическими условиями на добычных участках. Также во II квартале в реализацию были вовлечены складские запасы, которых к III кварталу практически не осталось, поясняет компания. Эти же факторы отразились на продажах энергетического угля, которые снизились на 10% кв./кв.

"Мечел" в III квартале снизил EBITDA на 5% к предыдущему кварталу (до 31,9 млрд рублей), чистая прибыль упала на 11% ко II кварталу (до 21,3 млрд рублей). По итогам 9 месяцев 2021 года, выручка "Мечела" выросла на 47% (до 287,8 млрд рублей), показатель EBITDA вырос в 2,6 раза (до 83,9 млрд рублей), чистая прибыль достигла 53 млрд рублей (против 15,8 млрд рублей убытка годом ранее). Соотношение чистого долга к EBITDA "Мечела" на конец III квартала составило 3,2х против 7,9х на конец 2020 года.

Как отмечают инвестиционные стратеги "ВТБ мои инвестиции", акции "Акрона" взлетели с начала недели более чем на 30% на ожиданиях, что текущий дефицит азотных удобрений сохранится в 2022 году. Китай, крупнейший в мире производитель азота, сократил экспорт, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке, а Европа остановила производство из-за высоких цен на газ. Это означает, что в настоящее время США и Россия имеют наилучшие возможности для продолжения производства азота и его продажи по очень высоким ценам. Однако рост в акциях "Акрона" имеет больше спекулятивный характер, что может привести к дальнейшему снижению цен бумаг в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,7%) в III квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза - до 4,137 млрд рублей по сравнению с 2,750 млрд рублей годом ранее, следует из отчета банка. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла в 1,8 раза - до 11,406 млрд рублей с 6,349 млрд рублей. Эти результаты оказались хуже консенсус-прогноза, предполагавшего рост чистой прибыли в III квартале в 1,6 раза (до 4,278 млрд рублей), за 9 месяцев - в 1,8 раза (до 11,547 млрд рублей).

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4,4%) в III квартале 2021 года сократило чистую прибыль по МСФО на 45,9% в годовом выражении, до 2,45 млрд рублей. Выручка группы за квартал увеличилась на 24,5% (до 39,504 млрд рублей), а за 9 месяцев - на 22% (до 112,6 млрд рублей), сообщила компания.

Подорожали бумаги "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+8,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,9%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+4,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+4,1%), "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,26 млрд рублей (из них 32,97 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,18 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").