Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 18 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 17 ноября и составила 115,11% от номинала, что соответствует доходности 1,67% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 104,43% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,7% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3,5 пункта, до 97 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 22 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 135,25% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 3,54% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 11 базисных пунктов - до 130,28% от номинала (доходность снизилась почти на 0,5 базисного пункта и составила 3,53% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к среде на 20 базисных пунктов - до 111,16% от номинала, что соответствует доходности 2,14% годовых (снижение на 5 базисных пунктов к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году потеряли в цене 3 базисных пункта, подешевев до 106,86% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 1,05% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 18 базисных пунктов - до 126,62% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,64% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 11 базисных пунктов, до 110% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 2,33% годовых).

"Изменения котировок российских еврооблигаций сегодня в целом незначительные. Большинство евробондов emerging markets также не демонстрируют ярко выраженной динамики, за исключением облигаций Турции, которые упали в цене после того, как турецкий ЦБ неожиданно снизил процентную ставку. Участники рынка посчитали это нелогичным в условиях высокой инфляции и, соответственно, стали опасаться, что в будущем турецкому регулятору придется более агрессивно повышать процентную ставку для борьбы с инфляционными процессами. При этом рынок базовых активов немного просел в цене после публикации в США данных по заявкам на пособие по безработице, которые продемонстрировали дальнейшее восстановление американского рынка труда и, соответственно, дают все основания Федрезерву для ужесточения денежно-кредитной политики. В свою очередь, отечественные бумаги вели себя более стабильно за счет того, что ранее кредитные спреды немного расширились, и теперь они вернулись на прежние уровни, а также благодаря высоким ценам на нефть", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Неделей ранее число обращений составило 269 тыс., а не 267 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 260 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 272,75 тыс. по сравнению с 278,5 тыс. неделей ранее. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 ноября, уменьшилось до 2,08 млн с пересмотренных 2,209 млн в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали снижения этого показателя до 2,12 млн.