Повышенные инфляционные риски указывают на значительное ужесточение ДКП в декабре - ITI Capital

Повышенные инфляционные риски указывают на значительное ужесточение Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) в декабре, полагает стратег долговых рынков ITI Capital Сергей Волобоев.

"Последние данные по инфляции в России (и комментарии представителей ЦБ) свидетельствуют о сохранении повышенных инфляционных рисков и готовности регулятора к продолжению ужесточения ДКП высокими темпами. Мы ожиданием увидеть ключевую ставку ЦБ РФ в диапазоне 8-8,5% в конце года (в настоящий момент, за месяц до решения, наиболее вероятный сценарий +75 б.п.)", - пишет эксперт.

Волобоев подчеркивает, что комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в выступлениях перед законодателями в последние дни были жесткими по тону и ожиданиям в отношении изменений ДКП. Она в частности говорила о том, что инфляционное давление становится устойчивым, и провела параллели с началом 1970-х годов в США, когда нерешительность ФРС привела к упрочению инфляционных ожиданий, что определило необходимость крайне жесткой политики в дальнейшем. Глава ЦБ подчеркнула, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений (10,9% в октябре), что особенно тяжело для наименее обеспеченных категорий населения.

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