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18 ноября 2021 года 18:38
Пара рубль/доллар в ближайшее время стабилизируется на уровне выше 73 руб./$1 - "Велес Капитал"
Пара рубль/доллар в ближайшее время стабилизируется на уровне выше 73 руб./$1, полагает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Рубль в четверг снова заметно слабел и был близок к повторению минимума вторника. Так, в течение дня пара доллар/рубль поднималась до 73,37 руб./$1, а в целом к вечеру прибавляла порядка 0,8%. Однако на этот раз падение рубля было вызвано не столько сохранением геополитической напряженности, сколько общим бегством от риска на валютных площадках развивающихся рынков. Доллар заметно укреплялся во всех валютных парах EM. Возглавляла распродажи на развивающихся рынках турецкая лира, терявшая к вечеру более 4%. Валюта Турции резко снижалась после решения местного ЦБ снизить недельную ставку РЕПО с 16% до 15%. При этом к основным мировым валютам доллар незначительно снижался. Данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице оказали минимальное влияние на валютный рынок", - отмечает эксперт инвесткомпании. По мнению Кравченко, в ближайшее время доллар будет пытаться сохранить позиции выше 73 руб./$1, однако стратег не исключает, что данный уровень станет привлекательным для продажи валюты экспортерами накануне предстоящего налогового периода. В этом случае при дальнейшем продвижении вверх на российском рынке американская валюта может встретить сопротивление. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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