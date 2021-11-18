"Финам" рекомендует покупать акции Deutsche Post с прогнозной ценой 80 евро

"Финам" рекомендует покупать акции Deutsche Post AG с прогнозной ценой 80 евро за штуку, что предполагает потенциал роста на апрель 2022г в размере 43,76% от текущего ценового уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Пандемия и социальное дистанцирование послужили мощным стимулом для ускорения процесса цифровой трансформации в области логистики - представители отрасли активно переходят к внедрению высокоэффективных и интеллектуальных технологий, в корне меняющих устаревшие системы и подходы. Мы ожидаем, что технологическая трансформация в отрасли будет положительно влиять на тарифные ставки грузоперевозок, а также поможет обеспечить растущие запросы ретейлеров, без задержки поставлять товар, увеличивать долю сборных грузов, удерживать цены на транспортные услуги, несмотря на инфляцию и внешние факторы", - пишут аналитики "Финама".

Среди представителей отрасли эксперты рекомендуют обратить внимание на акции Deutsche Post - ведущую мировую логистическую и почтовую компанию, которая предлагает комплексное портфолио логистических продуктов и решений: внутреннюю и международную доставку грузов, экспресс-доставку, грузоперевозки, а также услуги по электронной коммерции и управлению цепочками поставок.

Эксперты подчеркивают, что у компании сильные финансовые показатели: по итогам III квартала текущего года чистая прибыль увеличилась на 29,1% (г/г) и достигла 1,17 млрд евро, а квартальная выручка возросла на 23,5% (г/г) до 20,04 млрд евро. При этом рост выручки был зафиксирован во всех бизнес-подразделениях компании благодаря восстановлению объемов мировой торговли, а также за счет роста рынка электронной коммерции, особенно в потребительском секторе (B2C).

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