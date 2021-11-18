Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Snap с целью $67

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Snap Inc. с целевой ценой $67 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущих уровней, отмечается в обзоре банка.

"Капитализация Snap уменьшилась на 30% с максимумов, достигнутых в августе 2021г, что связано с ужесточением политики конфиденциальности на iOS и публикацией неубедительного прогноза компании по выручке на 4К21. На наш взгляд, рынок переоценивает влияние ситуации с Apple, и доработка приложения Snap поможет решить проблему уже в ближайшее время. В среднесрочной перспективе основным фактором роста может стать повышение дохода в расчете на пользователя (ARPU), увеличение числа ежедневных пользователей, запуск новых продуктов и формирование партнерских отношений. Наш рейтинг по акциям Snap - "покупать" при справедливой цене в $67 за штуку, предполагающей потенциал роста 23%", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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