Потенциал роста акций НЛМК вырос в результате коррекции - "Финам"

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) увеличили потенциал роста в результате коррекции, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

Аналитик Алексей Калачев отмечает, что со времени последней рекомендации трехмесячной давности акции "НЛМК" потеряли более 10% стоимости и опустились ниже 225 руб. Несмотря на снижение, эксперт сохраняет рекомендацию "покупать" с целевой ценой 300,76 руб. до осени 2022г. С учетом снижения апсайд увеличился до 34,8%.

Эксперт указывает на следующие факторы поддержки акций компании:

- "НЛМК" входит в число наиболее эффективных производителей с широким портфелем стальной продукции и высокой степенью обеспеченности ресурсами. Входит в топ-5 рейтинга конкурентоспособности международных металлургических компаний, подготовленного аналитическим агентством World Steel Dynamics.

- Несмотря на действие временных экспортных пошлин, результаты "НЛМК" за III квартал 2021г превысили консенсус-прогнозы. Хотя консолидированные продажи металлопродукции по отношению к II кварталу сократились на 4,2% до 4,146 млн тонн благодаря более высоким, чем ожидалось, средним цена реализации продукции выручка НЛМК выросла в квартальном выражении на 10% до $4,6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 11% до $2,3 млрд, а чистая прибыль возросла на 19% до $1,6 млрд. Свободный денежный поток, который является базой для расчета квартальных дивидендов по акциям "НЛМК", вырос на 29% и составил $1,1 млрд. При этом долговая нагрузка (отношение чистого долга к EBITDA) сохранилась на уровне 0,4х.

- Дивидендная политика "НЛМК" предполагает ежеквартальную выплату на дивиденды 100% свободного денежного потока. При этом для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов компания использует нормализированный показатель инвестиций в сумме $700 млн в год, даже если фактические инвестиции будут выше этого уровня.

- По итогам квартала Совет директоров "НЛМК" рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размере 13,33 руб. на акцию, что ненамного ниже рекордных дивидендов за II квартал 2021г. Дивидендная доходность к текущей цене составляет 6%, что превращает акции НЛМК в одни из самых доходных ценных бумаг на рынке. Реестр акционеров на дивиденды закрывается 7 декабря 2021г.

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