Стоит делать ставку на бумаги циклических секторов и "акции стоимости" - "Атон"

Инвесторам стоит делать ставку на бумаги циклических секторов и "акции стоимости" на фондовом рынке США, считает эксперт "Атона" Алексей Каминский.

"Индекс S&P 500 уже достиг целевого уровня самых оптимистичных прогнозов на конец 2021 года в 4700 пунктов. Такие драйверы, как сильный сезон отчетности, новый инфраструктурный пакет США и новости о таблетках от COVID-19 уже в большой степени отыграны рынком. Будет ли новогоднее ралли в этом году - вопрос, - пишет аналитик. - С одной стороны, на повестку дня выходят негативные факторы: галопирующая инфляция и возможное раннее начало ужесточения со стороны ФРС. Это может вызвать коррекцию или консолидацию рынка акций в оставшееся время до Рождества. С другой стороны, нужно помнить, что уход дельта-волны COVID-19, который, скорее всего, ознаменует конец пандемии, вызовет дальнейшее открытие экономик и рост деловой активности".

"Мы ожидаем дальнейшего роста акций как класса активов и опережающий рост циклических акций и "акций стоимости", потенциальные коррекции рекомендуем использовать как возможность для входа или увеличения позиций. Это глобальные секторы Financials (особенно банки), Energy и Materials. Также интересны рынки и валюты стран, имеющих большую экспозицию на сырьевые рынки нефтегазового сектора. При этом мы рекомендуем крайне осторожно подходить к инвестициям в облигации, особенно длинной дюрации", - указывает Каминский.

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