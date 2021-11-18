Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти и отсутствия дополнительных признаков ужесточения ДКП ЦБ

Москва. 18 ноября. Доллар и евро заметно повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и отсутствия новых признаков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Курс доллара США составил 72,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,65 руб./EUR1, подорожав на 78 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 55,04 копейки - до 77,27 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 ноября на 22,06 копейки, до 72,6022 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,7 копейки, до 82,2583 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне дешевеющей нефти и отсутствия новых признаков дальнейшего ужесточения ДКП. Как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы, инфляция в России в 2021 году будет в пределах октябрьского прогноза ЦБ в 7,4-7,9%, при этом она не прояснила отдельно планы регулятора относительно повышения ключевой ставки на его декабрьском заседании.

"Мы считаем, что этот прогноз действительно обоснован и что инфляция в этом году будет в этих пределах, а в следующем году наша денежно-кредитная политика, те решения, которые мы принимаем, приведет к устойчивому снижению инфляции, и мы получим инфляцию в диапазоне 4-4,5% к концу следующего года", - сказала Набиуллина.

Она напомнила о лагах влияния денежно-кредитной политики: принимаемые сейчас решения уже отразятся в инфляции следующего года.

"Для нас очень важно, чтобы инфляция не в конкретный месяц была 4%. Она не может быть постоянной и стабильной, чтобы она в среднем за определенный период была около 4% плюс-минус. Это наша задача. Каждый месяц инфляция может колебаться и формироваться под воздействием разовых факторов", - подчеркнула глава ЦБ.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

Инфляция в РФ с 9 по 15 ноября ускорилась до 0,18% после резкого замедления до 0,09% со 2 по 8 ноября (возможно, вызванного нерабочими днями), накануне сообщил Росстат. С начала месяца инфляция к 15 ноября составила 0,30%, с начала года - 6,81%, свидетельствуют данные ведомства.

Цены на нефть снижаются в четверг на информации о том, что Китай готовится начать продажу нефти из стратегических резервов. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий аналогичный шаг, призвал Пекин к скоординированным действиям, которые позволили бы опустить цены на нефть.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,34% - до $80,01 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,5% - до $78,06 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 млн баррелей - до 433 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

"В краткосрочной перспективе торги по рублю будут сопровождаться понижательными рисками. Во-первых, нефть продолжает дешеветь и уже уходила под отметку $80 за баррель Brent. Во-вторых, несмотря на угасание ралли, доллар остается крепким на международной арене и продолжит укрепляться на ожиданиях более раннего повышения ставки ФРС. В-третьих, обстановка на геополитическом фронте, которая остается неспокойной, может снова дать о себе знать в любой момент, что будет сдерживать потенциальных покупателей. При таких обстоятельствах нельзя исключать возвращения пары "доллар-рубль" в область 73 руб./$1 до конца текущей торговой недели. Даже если этого не произойдет, уход ниже 72 руб./$1 маловероятен", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В среду рубль подорожал почти на 1% - до 72,5 за доллар, отыгрывая понесенные во вторник потери. Поддержку рублю оказали активизировавшиеся продажи валюты экспортерами и относительно спокойный геополитический фон. Сегодня, однако, российская валюта дешевеет, как и нефть, в ожидании решения об использовании стратегических нефтяных резервов в США. При этом доллар остается глобально сильным. Не исключено, что эти тенденции сохранятся, а перед выходными может усилиться спрос на иностранную валюту, и рубль сегодня или завтра вернется к уровню 73 за доллар. В центре внимания сегодня будет сводка по заявкам на пособие по безработице в США", - говорят аналитики SberCIB Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 7,76% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 8,0% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. каждая - соответственно до 8,52% и 8,67% годовых.