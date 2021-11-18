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18 ноября 2021 года 15:51
Возможна небольшая коррекция вверх нефтяных цен в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Возможна небольшая коррекция вверх нефтяных цен в ближайшие дни при отсутствии негативных сигналов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии четверга в РФ на фоне небольшого ослабления доллара отступили от ее минимумов и теряют около 0,5%. Рынок в целом остается под нисходящим давлением ввиду сохранения рисков реализации стратегических резервов нефти в США и других странах. Тем не менее, краткосрочно котировки вошли в зону перепроданности, в связи с чем до конца недели при отсутствии негативных сигналов могут немного скорректироваться наверх", - отмечает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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