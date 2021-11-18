"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 615 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 615 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: 480 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Нефтяная компания 18 ноября 2021 года представила сильные результаты по итогам 9 месяцев 2021 года: выручка в годовом выражении выросла на 49,1%, EBITDA - на 129%, а прибыль взлетела почти в десять раз. Данные показатели превысили цифры докризисного 9 месяцев 2019 года, что отражает сильные позиции компании", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда, по уровням Фибоначчи просматривается рост к 600-620 рублей. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 615 рублей. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 480 рублей риск на портфель составит 0,85%", - указывают в "Финаме".

"Газпром нефть" - вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

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