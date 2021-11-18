S&P 500 будет торговаться в четверг в диапазоне 4640-4690п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 4640-4690 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 держится вблизи сопротивления 4700 пунктов. При этом индикатор MACD снижается, сигнализируя о вероятности коррекции. RSI движется вниз из зоны перекупленности, что также свидетельствует об угасании "бычьего" импульса. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 4550 пунктов", - отмечают эксперты.

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