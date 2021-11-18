"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "МТС" с целью 388 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 3К2021г, которые в целом совпали с ожиданиями рынка, - отмечает аналитик Артем Михайлин. - Выручка несколько опередила наш прогноз и консенсус благодаря сильным показателям бизнеса фиксированной связи после консолидации ряда приобретенных активов. Динамика рентабельности в целом не стала сюрпризом и совпала с оценками, хотя чистая прибыль снизилась г/г из-за роста амортизации, финансовых и прочих неоперационных расходов. Оператор подтвердил прогноз по росту выручки за текущий год на уровне 7-9% г/г, а рост скор. OIBDA будет выше, чем ранее ожидалось, и составит не менее 6% г/г. Прогноз по капитальным затратам был уточнен, и ожидаемый показатель CAPEX составляет около 110 млрд руб. вместо диапазона 100-110 млрд руб. FCF без учета банка за 9М 2021 г. снизился более чем в 2 раза относительно показателя сопоставимого периода прошлого года на фоне увеличения CAPEX почти на 40% г/г и приобретения активов в сумме около 10 млрд руб.".

Эксперт полагает, что это не отразится на выплатах акционерам. В ходе звонка менеджмент сообщил, что уже скоро будет представлена новая дивидендная политика, в которой могут быть увеличены размер и частота выплат относительно прежней политики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.