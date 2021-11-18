Акции Target обладают хорошим потенциалом роста в долгосрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Акции Target Corp. обладают хорошим потенциалом роста в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Аналитики инвесткомпании отмечают, что 17 ноября ретейлер Target Corporation отчитался о более высокой, чем ожидалось, прибыли за III квартал. Кроме того, менеджмент Target повысил гайденсы на четвертый квартал, заявив, что сеть готова к сезону праздничных распродаж. Менеджмент компании по-прежнему ожидает, что маржа операционной прибыли эмитента за полный 2021г составит не менее 8%.

"Мы оцениваем отчетные показатели Target Corporation как смешанные, - пишут эксперты "Фридом Финанс". - На наш взгляд, опасения инвесторов по поводу валовой маржи небезосновательны: вполне возможно, что компания будет сдерживать повышение цен для сохранения доли рынка. В то же время мы убеждены, что бизнес эмитента продолжит расширяться устойчивыми темпами. Кроме того, к конкурентным преимуществам Target можно отнести тот факт, что она является трендсеттером в области применения искусственного интеллекта и таргетированной рекламы - многие ее наработки заимствуют другие компании. По нашему мнению, давление на валовую маржу будет продолжаться до тех пор, пока будут сохраняться проблемы с цепочками поставок, однако в долгосрочной перспективе компания имеет хороший потенциал для роста. Наша целевая цена по акциям Target Corporation - $285".

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