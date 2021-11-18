Рынок акций РФ в четверг останется под давлением - Альфа-банк

Российский рынок акций в четверг, вероятно, останется под давлением, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Мы ожидаем, что российский рынок акций в четверг, вероятно, будет под давлением, так как инфляционные опасения и перспективы монетарного ужесточения спровоцировали снижение Wall Street вчера вечером, что повлекло за собой падение азиатских рынков сегодня утром. Непростая ситуация на рынках усугубляется снижением цен на нефть в связи с тем, что Администрация Байдена пытается скоординировать с другими странами использование Стратегического нефтяного резерва и сдержать рост цен на нефть. С другой стороны, геополитическая напряженность в среду вечером ослабла после того, как Беларусь пошла на некоторую де-эскалацию миграционного кризиса. Ослабление геополитической напряженности может разрядить настроение на российском рынке акций в четверг, однако снижение цены на нефть, скорее всего, будет сдерживать рост. Сегодня ожидается много корпоративных новостей, что может вызвать интерес к отдельным компаниям", - отмечает эксперт банка.

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