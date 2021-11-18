ЦБ РФ вероятно повысит ставку в декабре до 8,0% и начнет снижение во II полугодии 2022г - Газпромбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку в декабре до 8,0% и начнет снижение во II полугодии 2022г, отмечается в обзоре Газпромбанка.

"Исходя из заявлений регулятора, мы пересмотрели прогноз по динамике ключевой ставки до конца 2022г. Ускорение инфляции на фоне пристального внимания к динамике инфляционных ожиданий подтолкнет ЦБ к повышению ставки в декабре, по нашим оценкам, на 50 б.п. до 8,0%. Несмотря на сохраняющуюся агрессивную риторику регулятора и вероятную публикацию предсказуемо негативной недельной инфляции в среду 17 ноября (ожидаем ускорения из-за методологических особенностей учета цен в нерабочие дни), более агрессивное действие ЦБ маловероятно, на наш взгляд, по двум причинам. Наш текущий прогноз, даже с учетом плохого урожая, предполагает снижение темпов роста помесячной инфляции уже к концу года: после пика в октябре (1,1%) она замедлится до 0,8-0,9%". - пишут эксперты банка.

Кроме того, с начала 2022г, по мнению аналитиков, может начать давать результат объявленный ранее пакет мер правительства (восстановление потоков трудовой миграции, сокращение фискального импульса, субсидии производителям и пр.).

"Если ранее мы ожидали, что ключевая ставка может быть понижена уже в начале 2022г, то теперь полагаем, что регулятор сохранит ее на достигнутом уровне по крайней мере до середины 2022г. При этом к концу 2022г она составит 7,0%, а ее возвращение в нейтральный диапазон 5,0-6,0% возможно не раньше второй половины 2023г", - прогнозируют в Газпромбанке.

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