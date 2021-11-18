Снижение рынка акций РФ вслед за нефтью сдержал растущий Газпром

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в четверг на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $80 за баррель) на ожиданиях продаж сырья Штатами из стратегического резерва отыграл часть потерь благодаря росту бумаг "Газпрома"; индекс Мосбиржи после локального провала в район 4110 пунктов отскочил выше 4130 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4132,97 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1793,16 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,2%.

Доллар вырос до 72,63 рубля (+0,13 копейки).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III квартале выросла на 5% ко II кварталу (до 139,7 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль выросла в 10 раз и составила 357 млрд рублей, при этом показатели оказались на уровне прогнозов.

Подорожали акции "Газпрома" (+1,4%, до 355,12 рубля), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в четверг как негативный: нефть и промышленные металлы под давлением, как и большинство азиатских индексов.

США призвали крупнейших импортеров нефти к координированным продажам нефти из стратегических резервов, на что рынок отреагировал негативно. Многие аналитики считают, что это лишь краткосрочная мера, но она может быстро насытить рынок предложением и привести к временному провалу котировок. Вероятно, что российский рынок утром снизится за счет нефтяных бумаг, однако рубль может даже укрепить свои позиции вслед за другими валютами риска.

В США выйдут данные о первичных заявках на получение пособия по безработице, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (ожидается рост до 24,0 пункта с 23,8 пункта), индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь. В России отчетность по МСФО представят Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE).

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, трейдеры мощными покупками акций "Газпрома" отреагировали на рост стоимости газа и заявление властей Германии, что приостановка сертификации "Северного потока 2" имеет чисто технический, а не политический характер. Сопротивлением для акций "Газпрома" выступает район 366 руб.

Тем не менее, упавшая ниже $80 за баррель нефть Brent препятствует отскоку индекса МосБиржи вверх. Серьезных поводов для снижения котировок нефти не видно, о дефиците топлива в мире говорят высокие цены на газ, превышающие $1100 за тысячу кубов. Пока есть надежды, что Brent отыграет отметку $80 за баррель, что поддержит рынок акций.

Однако в целом ситуация по российскому рынку акций выглядит тревожной, покупатели проявляют слабость, внутренних поводов для роста нет. Наоборот, Росстат зафиксировал ускорение роста инфляции после небольшого ее спада, вызванного локдауном в начале ноября. Таким образом, нет никаких сомнений, что Банк России продолжит агрессивно повышать ключевую ставку, что всегда негативно для рынка акций. Технически перекупленным выглядит и американский рынок акций, где в ближайшее время также не исключена коррекция.

Так что от новых среднесрочных покупок акций пока стоит воздержаться. Исключение составляют бумаги золотодобытчиков, поскольку золото продолжает хоть и медленно, но дорожать, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, защитные активы вновь становятся актуальными вложениями.

Администрация президента США Байдена продолжает оказывать давление на нефтяные котировки и, в частности, призывает расследовать, не завышают ли нефтегазовые компании намеренно цены на бензин в стране. Кроме того, на рынок поступают сообщения о просьбах США к азиатским странам по скоординированному использованию стратегических резервов для охлаждения рынка. Всерьез такую возможность, в частности, уже рассматривают в Китае. На этом фоне нефтяные котировки проверяют на прочность нижние границы краткосрочных диапазонов, а цены на нефть Brent упали ниже $80 за баррель.

Индекс МосБиржи остается выше поддержки 4100 пунктов с ближайшим сопротивлением 4190 пунктов, а долларовый индекс РТС продолжает борьбу за рубеж 1800 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи в четверг - 4080-4190 пунктов.

Золотодобытчики продолжают выполнять роль защитных активов на фоне консолидации золота в районе сопротивления $1865 за унцию и попыток прорыва выше указанной отметки.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян отмечает, что нефть Brent уже упала с максимумов года более чем на 8%, восстанавливая корреляцию с долларом США на фоне поступающих сообщений о попытках США убедить Японию, Китай, Индию и других крупных импортеров сырья осуществить скоординированные продажи нефти из стратегических запасов. На этом фоне рынок акций РФ остается под давлением продаж, как и рубль.

В США в среду индексы акций снизились на 0,3-0,6%. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США.

Число новостроек в США в октябре уменьшилось на 0,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,52 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,576 млн.

В четверг в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,4%, CAC40 и DAX подросли на 0,1-0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Япония в октябре неожиданно зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 67,37 млрд иен ($590 млн), не оправдав прогнозов аналитиков, ожидавших профицита в 310 млрд иен. В сентябре страна получила профицит в размере 840,79 млрд иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Объем экспорта в прошлом месяце вырос на 9,4% по сравнению с прошлым годом, до 7,184 трлн иен. Импорт вырос намного больше - на 26,7%, до 7,251 трлн иен.

На нефтяном рынке цены откатились к уровням начала октября, рынок негативно реагирует на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. При этом в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность аналогичного шага со стороны Китая.

Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, отмечает MarketWatch.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $79,55 за баррель (-0,9% и -2,6% в среду), декабрьская цена WTI - $77,28 за баррель (-1,4% и -3% накануне).

Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 1,2 млн до снижения на 2,5 млн баррелей), снижение запасов бензина на 0,71 млн (ожидалось снижение на 0,1-0,75 млн) и сокращение резервов дистиллятов на 0,824 млн (ожидалось снижение на 1-1,3 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Мечела" (-7,8% и -6,4% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-7,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-5,3%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-5,2% и -3,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,9%).

"Мечел" (MOEX: MTLR) в III квартале снизил добычу угля на 1% к предыдущему кварталу, до 2,93 млн тонн, сообщила компания. При этом за 9 месяцев 2021 года объем добычи угля упал на 37% к тому же периоду прошлого года, до 8,554 млн тонн.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) в III квартале сократились на 30% в связи со снижением добычи угля на разрезе "Нерюнгринский", вызванным сложными горно-геологическими условиями на добычных участках. Также во II квартале в реализацию были вовлечены складские запасы, которых к III кварталу практически не осталось, поясняет компания. Эти же факторы отразились на продажах энергетического угля, которые снизились на 10% кв./кв.

Подорожали бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+3,3% и +9,7% "префы"), инвестхолдинга SFI (MOEX: SFIN) (+1,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 19,91 млрд рублей (из них 8 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,12 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").