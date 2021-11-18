"Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Газпром нефти"

Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "выше рынка" для акций "Газпром нефти", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Мы считаем "Газпром нефть" прозрачной и хорошо управляемой компанией, которая предлагает акционерам значительную дивидендную доходность (на уровне 8%, исходя из недавно рекомендованных дивидендов за 9М21 в размере 40 рублей на акцию). Катализатором стоимости акций, на наш взгляд, может выступить предстоящее обновление долгосрочной стратегии, которое рынок ожидает к концу 2021 года. "Газпром нефть" планирует пересмотреть свою политику с учетом усиления фокуса на добычу газа и газового конденсата - эти виды сырья должны стать основным драйвером роста добычи к 2030 году. Растущее внимание "Газпром нефти" к газовым проектам мы считаем позитивным фактором - это направление повысит гибкость портфеля в условиях действия соглашения ОПЕК+, ограничивающего перспективы заметного роста добычи нефти компанией", - указывают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова.

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