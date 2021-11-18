ПСБ рекомендует покупать акции МТС с целью 382 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "МТС" с целевой ценой 382 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика банка Людмилы Теличко.

"Компания "МТС" отчиталась за III кв. 2021г на уровне ожиданий. Выручка выросла на 8,4% г/г, скорректированная OIBDA - на 4,2% г/г. Чистая прибыль сократилась на 12,1% г/г на фоне неденежных факторов. Мы позитивно смотрим на перспективы компании и ожидаем роста финансовых показателей по итогам IV квартала и года в целом. Позитивным моментом можно обозначить и привлекательную дивдоходность, которую мы ожидаем на уровне 11-12%. Ждем также, что обновленная дивидендная политика будет не хуже текущей и с большей частотой выплат, что может позитивно сказаться на поддержке акций внутри года. Рекомендуем "покупать", целевой уровень 382 рубля на акцию", - отмечает эксперт банка.

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