Средне- и долгосрочные перспективы акций "Газпром нефти" умеренно позитивны - BCS Express

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают средне- и долгосрочные перспективы акций "Газпром нефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Газпром нефть" опубликовала в целом ожидаемые позитивные финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 года. Выручка и прибыль за 9 месяцев оказались выше не только прошлого года, но и результатов 2019 года. Благоприятная конъектура на рынке нефти способствовала росту финансовых показателей, что также поддержит результаты в IV квартале. Что касается акций, то средне- и долгосрочный взгляд остается умеренно позитивным. Котировки вернулись к допандемическому уровню лишь в конце сентября 2021 года и в настоящее время стремятся обновлять рекорды, что в моменте является оправданным", - отмечает эксперт Павел Гаврилов.

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