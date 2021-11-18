Идея дня: стоит переключиться с акций нефтяных компаний на газовые - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит тактически переключиться с акций нефтяных компаний на газовые, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Растет вероятность, что США начнут продажу нефти из резервов, чтобы снизить темпы роста инфляции. Президент Дж. Байден обсудил возможность продажи нефти из стратегических резервов с Китаем и Японией. Согласно метеопрогнозам, в ближайшие 2 недели ожидается понижение температуры в США и Европе. Учитывая эти события, мы предлагаем тактически переключиться с акций нефтяных компаний на газовые", - пишут стратеги инвестиционной платформы.

На взгляд экспертов, Halliburton Co. сильнее других сервисных компаний США зависит от сланцевой нефти. "Возможно, стоит переключиться на Baker Hughes Co., который больше ориентирован на обслуживание газовых месторождений. У TotalEnergies 25% бизнеса приходится на газ. Однако более интересной идеей может быть Equitrans Midstream - оператор газопроводов. В России главный бенефициар - "Газпром", - указывают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.