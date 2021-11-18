Акции NVIDIA остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - BCS Express

Акции NVIDIA Corp. остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но в текущий момент стоит зафиксировать часть прибыли в ожидании коррекции котировок бумаг вниз, говорится в комментарии эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

NVIDIA опубликовала финансовые результаты за III квартал 2022 финансового года, результаты оказались рекордными и выше консенсус-прогнозов, констатирует аналитик: компания дала позитивный прогноз, выручка выросла во всех сегментах, а спрос остается на высоком уровне, эмитент выплатит дивиденды в размере $0,04 на акцию за III квартал.

"Акции остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, но прямо сейчас имеет смысл зафиксировать часть прибыли в ожидании коррекции. На короткой дистанции подъем также не исключается, но в моменте он выглядит ограниченным с технической стороны. И хотя "акции роста" традиционно могут находиться в области перекупленности и подниматься, сейчас такой сценарий выглядит высокорискованным", - указывает Гаврилов.

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